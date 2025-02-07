Надписи и половые органы на окнах: в Берлине разрисовали офис автора рекламы Meduza (фото)

Агентство Lure разработало рекламу для российского медиа Meduza — там где использовались кадры с похорон Ярослава Базилевича, жена и трое детей которых погибли во время российской атаки на Львов осенью 2024 года. Через некоторое время офис компании разрисовали.

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Российское издание Meduza в своей рекламе использовало изображения украинцев, пострадавших в результате агрессии Российской Федерации. После инцидента в Берлине (Германия) разрисовали офис рекламного агентства Lure, которое разработало видео. Об этом сообщает медиа "Грунт".

"На фото — офис берлинского рекламного агентства Lure, которое сделало рекламу для российского медиа Meduza", — так подписали фотографии в медиа.

В Telegram-канале ASTRA добавили, что граффити на здании компании появились уже к 3 февраля. Это произошло через день после того, как рекламный ролик раскритиковали.

Рекламный ролик российского медиа: подробности

Напомним, что в рекламном ролике медиа Meduza, созданном агентством Lure из Берлина, показаны украинцы, которые потеряли семьи и дома. Впервые о нем стало известно от Виктории Фешак из украинской организации "Вече Берлин".

Женщина сообщила, что ролик крутили в берлинском кинотеатре перед сеансом. Видео содержало кадры войны, в частности момент похорон жены и дочерей Ярослава Базилевича, который потерял семью из-за удара ВС РФ по Львову.

В организации "Вече Берлин" осудили этот ролик. Там заявили, что реклама Meduza приравнивает страдания российских журналистов в изгнании к страданиям украинцев, которые стали жертвами войны.

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали использование изображений украинцев, пострадавших в результате агрессии Российской Федерации, в рекламе Meduza. Представитель МИД Георгий Тихий призвал удалить "рекламный контент, который эксплуатирует украинские страдания" со всех платформ, а также попросить прощения у украинцев, изображения которых использовали в ролике.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев отметил, что компания LURE удалила все связанные с кампанией материалы из сети и проинструктировала партнеров безотлагательно прекратить их демонстрацию на любых платформах.

"Прекращение демонстрации всех связанных с кампанией материалов" означает завершение кампании", — добавил он.

Добавим, что утром 4 сентября 2024 года Вооруженные силы РФ атаковали Львов с помощью "шахедов" и ракет "Кинжал". Тогда в результате атаки погибло семь человек.

Во время атаки по Львову погибла почти вся семья Базилевич. Живым остался только муж Ярослав — он получил ранения и находился в критическом состоянии. Тогда он потерял жену Евгению и трех дочерей — Ярину, Дарью и Эмилию.