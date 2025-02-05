Каньє Вест пояснив, чому не прийшов на інавгурацію Трампа: деталі

Репер розповів, що "клеймо цензури" змусило його пропустити урочистості 20 січня. Висловлювання кількарічної давності знову втягнули Каньє в проблеми.

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Каньє Вест вважає, що він пропустив інавгурацію президента США Дональда Трампа, тому що йому наказали ще раз просити вибачення за його антисемітські заяви. Про це пише TMZ.

Під час вечірки "Греммі-"2025", яка відбулася через кілька годин після того, як він і його дружина Б’янка Цензорі вчергове здивували публіку своїм оголеним трюком на червоній доріжці, репер пояснив, чому він не був на церемонії Трампа, попри те, що був його фанатом.

У ролику неопублікованої розмови між Вестом і Джастіном Лабоєм у його подкасті "З повагою, Джастін", Вест сказав, що "клеймо цензури" змусило його пропустити урочистості 20 січня.

"Я збирався піти на інавгурацію, але мені сказали, що я повинен написати ще одне вибачення, сказавши, що так, я не був… що це за слово?" — запитав колишній чоловік Кім Кардашʼян.

"Антисеміт", — відповів Лабой.

Каньє Вест Фото: Getty Images

У 2022 році Каньє Вест стверджував, що саме євреї створили Гітлеру погану репутацію, тому що "були засмучені тим, що той вигнав їх із країни".

"Найсмішніше те, що я насправді не можу бути антисемітом, тому що чорні люди також є євреями. Ви, хлопці, гралися зі мною і намагалися підбити всіх, хто виступає проти ваших планів", — говорив тоді репер.

Вест додав, що йому "подобався Гітлер", заперечував Голокост і наполягав на тому, що будь-хто, хто не згоден із ним або намагається змусити його замовкнути, або намагається піддати свободу слова цензурі. Після цих твітів Ілон Маск "вигнав" репера із Х (Twitter).

Згодом Каньє попросив вибачення за свої слова.

"Я щиро прошу вибачення у єврейської громади за будь-який ненавмисний спалах, спричинений моїми словами чи діями, у мене не було наміру завдати болю чи неповаги, і я глибоко шкодую про будь-який біль, який я міг заподіяти", — написав у соцмережах репер івритом.

Нагадаємо, Каньє Вест після своїх скандальних заяв став головним антисемітом 2022 року.

Також Фокус писав про скандальну появу Каньє Веста та Бʼянки Цензорі на "Греммі-2025".