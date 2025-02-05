Канье Уэст объяснил, почему не пришел на инаугурацию Трампа: детали
Рэпер рассказал, что "клеймо цензуры" заставило его пропустить торжества 20 января. Высказывания многолетней давности снова втянули Канье в проблемы.
Канье Уэст считает, что он пропустил инаугурацию президента США Дональда Трампа, потому что ему приказали еще раз извиняться за его антисемитские заявления. Об этом пишет TMZ.
Во время вечеринки "Грэмми-"2025", которая состоялась через несколько часов после того, как он и его жена Бьянка Цензори в очередной раз удивили публику своим обнаженным трюком на красной дорожке, рэпер объяснил, почему он не был на церемонии Трампа, несмотря на то, что был его фанатом.
В ролике неопубликованного разговора между Уэстом и Джастином Лабоем в его подкасте "С уважением, Джастин", Уэст сказал, что "клеймо цензуры" заставило его пропустить торжества 20 января.
"Я собирался пойти на инаугурацию, но мне сказали, что я должен написать еще одно извинение, сказав, что да, я не был... что это за слово?" — спросил бывший муж Ким Кардашьян.
"Антисемит", — ответил Лабой.
В 2022 году Канье Уэст утверждал, что именно евреи создали Гитлеру плохую репутацию, потому что "были расстроены тем, что тот изгнал их из страны".
"Самое смешное то, что я на самом деле не могу быть антисемитом, потому что черные люди также являются евреями. Вы, ребята, играли со мной и пытались подбить всех, кто выступает против ваших планов", — говорил тогда рэпер.
Уэст добавил, что ему "нравился Гитлер", отрицал Холокост и настаивал на том, что любой, кто не согласен с ним или пытается заставить его замолчать, или пытается подвергнуть свободу слова цензуре. После этих твитов Илон Маск "выгнал" рэпера из Х (Twitter).
Впоследствии Канье извинился за свои слова.
"Я искренне прошу прощения у еврейской общины за любую непреднамеренную вспышку, вызванную моими словами или действиями, у меня не было намерения причинить боль или неуважение, и я глубоко сожалею о любой боли, которую я мог причинить", — написал в соцсетях рэпер на иврите.
Напомним, Канье Уэст после своих скандальных заявлений стал главным антисемитом 2022 года.
Также Фокус писал о скандальном появлении Канье Уэста и Бьянки Цензори на "Грэмми-2025".