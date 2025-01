"Да поможет нам Бог": как мировые СМИ отреагировали на инаугурацию Трампа

Некоторые СМИ вышли с цитатами 47-го президента США, но ряд медиа решили выразить свои эмоции на первых страницах.

Инаугурация Дональда Трампа и начало его второго срока на посту президента США стали главными темами многих газет по всему миру. Об этом пишет ВВС.

"Он вернулся… и ведет войну со всем", — пишет Daily Mirror, в то время как Times подчеркивает то, что она называет "далеко идущей и воинственной политической повесткой Трампа". Португальское издание Рublico цитирует самого Трампа, заявляя, что "упадок Америки закончился".

передовица издания Рublico

The Guardian описывает ее как "радикальную встряску мирового порядка", в то время как международное издание New York Times утверждает, что Трамп планирует "демонстрацию силы, прямо с места в карьер". А социалистическое британское издание The Morning Star вышло с заголовком: "Return of the village idiot" (возвращайся в деревню, идиот!), намекая на любовь Трампа к песням группы Village People.

Передовица The Morning Star

"Unleashed" — заголовок в iPaper, который указывает на иронию осужденного преступника, обещающего преобразовать то, что он назвал "упадком страны". Но Financial Times утверждает, что Трамп возвращается в Белый дом с более широкой поддержкой, чем когда он ушел в 2021 году.

Передовица Financial Times

Daily Star менее комплиментарна. Перефразируя клятву, которую дают президенты в рамках церемонии инаугурации, она гласит: "Да поможет нам Бог".

передовица Daily Star

В сообщении Politico говорится, что Трамп уже увидел первый уход из своей администрации. Говорят, что Вивек Рамасвами покидает новый Департамент эффективности правительства всего через несколько недель после того, как было объявлено, что он возглавит его вместе с Илоном Маском. Сообщается, что миллиардер "отверг его", что сайт описывает как признак влияния г-на Маска в Белом доме.

Впрочем, в британских СМИ Дональд Трамп делит передовицу с новостью о том, что 18-летний Аксель Рудакубана признался в убийстве трех девочек — шести, семи и девяти лет — на танцевальном занятии в стиле Тейлор Свифт в июле 2024 году в Саутпорте.

Тем временем, инаугурация Дональда Трампа уже ознаменовалась несколькими скандалами. Его соратник, миллиардер Илон Маск, приветствовал толпу в Capital One Arena в Вашингтоне, вскинув руку в жесте, который историки называют "нацистским приветствием".

А глава Meta и миллиардер Марк Цукерберг во время церемонии двусмысленно таращился в декольте Лорен Санчес, невесты Джеффа Безоса, владельца Amazon.

Сам Дональд Трамп уже подписал ряд указов, среди которых переименование горы Денали, самой высокой вершины Северной Америки опять в гору Мак-Кинли (ранее ее переименовывал Барак Обама) и переименование Мексиканского залива в Залив Америки.