"Ставилися з величезною повагою": Давид Арахамія відвідав інавгурацію Трампа, — ЗМІ

Вдруге обраний президент США хоче закінчити війну в Україні до весни 2025 року. Інавгурацію у Вашингтоні відвідав один з найближчих людей Зеленського, що може свідчити про намір Дональда Трампа зробити так, щоб Україна отримала "хорошу угоду в кінці цього процесу".

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Український народний депутат Давид Арахамія посів одне з почесних місць у ротонді Капітолію під час інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року. Про це пише Independent.

За словами інсайдерів, побоювання, що 47-й президент США може відмовитися від підтримки України, є помилковими.

Попри те, що сам Володимир Зеленський не відвідав історичну подію 20 січня, на заході зʼявився голова франції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Зеленський не відчував, що може піти на інавгурацію сам, але він відправив свого номер два, до якого ставилися з величезною повагою", — зазначає джерело.

За даними видання, Арахамія отримав почесне місце в ротонді Капітолію під час другої інавгурації Трампа. Після цього нардеп повідомив ЗМІ, що тепер очікує, що наступного місяця офіційна українська делегація зустрінеться з президентом США.

Арахамія був одним із небагатьох іноземних високопоставлених гостей, яких допустили до будівлі, коли церемонія вперше за багато років була проведена через мінусову температуру у приміщенні. Серед інших – колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.

Інавгурація Дональда Трампа Фото: Getty

Раніше Давид Арахамія з’явився на вечірці Stars and Stripes Union Jack перед інавгурацією. Цей захід організували Джеррі Ганстер, Енді Вігмор і Аррон Бенкс, які мають тісні звʼязки з адміністрацією 47-го президента США.

"Тим, хто турбується про Україну, варто звернути увагу на присутність Арахамії на інавгурації. Це був дуже важливий крок і показує намір Дональда Трампа забезпечити, щоб Україна отримала хорошу угоду в кінці цього процесу. Це має трохи заспокоїти нерви", — розповіли інсайдери видання.

Найближчим часом повинна відбутися офіційна зустріч українського та американського президентів. Як пише видання, Трамп планує закінчити війну до весни 2025 року.

"Президент дуже серйозно ставиться до цього питання", — зазначив інсайдер.

Нагадаємо, що дарували гостям інавгурації Трампа.

Також Фокус писав про те, як Зеленський переконуватиме президента США надалі підтримувати Україну.