Во второй раз избранный президент США хочет закончить войну в Украине до весны 2025 года. Инаугурацию в Вашингтоне посетил один из ближайших людей Зеленского, что может свидетельствовать о намерении Дональда Трампа сделать так, чтобы Украина получила "хорошую сделку в конце этого процесса".

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Украинский народный депутат Давид Арахамия занял одно из почетных мест в ротонде Капитолия во время инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года. Об этом пишет Independent.

По словам инсайдеров, опасения, что 47-й президент США может отказаться от поддержки Украины, являются ошибочными.

Несмотря на то, что сам Владимир Зеленский не посетил историческое событие 20 января, на мероприятии появился глава франции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Зеленский не чувствовал, что может пойти на инаугурацию сам, но он отправил своего номер два, к которому относились с огромным уважением", — отмечает источник.

По данным издания, Арахамия получил почетное место в ротонде Капитолия во время второй инаугурации Трампа. После этого нардеп сообщил СМИ, что теперь ожидает, что в следующем месяце официальная украинская делегация встретится с президентом США.

Арахамия был одним из немногих иностранных высокопоставленных гостей, которых допустили в здание, когда церемония впервые за много лет была проведена из-за минусовой температуры в помещении. Среди других — бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Инаугурация Дональда Трампа Фото: Getty

Ранее Давид Арахамия появился на вечеринке Stars and Stripes Union Jack перед инаугурацией. Это мероприятие организовали Джерри Ганстер, Энди Вигмор и Аррон Бэнкс, которые имеют тесные связи с администрацией 47-го президента США.

"Тем, кто беспокоится об Украине, стоит обратить внимание на присутствие Арахамии на инаугурации. Это был очень важный шаг и показывает намерение Дональда Трампа обеспечить, чтобы Украина получила хорошую сделку в конце этого процесса. Это должно немного успокоить нервы", — рассказали инсайдеры издания.

В ближайшее время должна состояться официальная встреча украинского и американского президентов. Как пишет издание, Трамп планирует закончить войну до весны 2025 года.

"Президент очень серьезно относится к этому вопросу", — отметил инсайдер.

Напомним, что дарили гостям инаугурации Трампа.

Также Фокус писал о том, как Зеленский будет убеждать президента США в дальнейшем поддерживать Украину.