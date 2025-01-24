В Україні заборонили популярні піратські онлайн-кінотеатри з Росії: список сайтів

Наявний перелік заборонених медіасервісів з РФ доповнено 86 сайтами платформ HD Rezka, Baskino та Filmix. Для роботи піратські кінотеатри використовували десятки різноманітних доменних імен.

Related video

В Україні збільшили кількість сайтів, які використовуються для надання доступу до вже заблокованих медіасервісів Baskino, Filmix та HD Rezka. Про це повідомила Національна рада з питань телебачення та радіомовлення.

Зазначається, що у зв’язку із виявленими новими вебсайтами, за допомогою яких піратські сервіси залишалися наявними у вільному доступі для користувачів з України, регулятор ухвалив відповідне рішення.

Загалом, перелік заборонених аудіовізуальних медіасервісів доповнено 86 вебсайтами трьох основних платформ.

Baskino — 33 вебсайти: baskino.day, baskino.fm, baskino.se, vu.baksino.website, www.baskino.mom, ze.baskino-space.fun, baskino.ink, baskino.biz, nu53.baskino.one, baskinoo.com, baskino.film, baskino.club, baskino.so, baskino.ai, hdtv.baskino.is, film.baskino.is, baskino.is, baskinotv.com, baskinokz.me, baskinokz.com, baskinohd.net, baskino1.pro, ru6.baskino.one, ru6.baskino.link, ru2.baskino.one, ru16.baskino.one, ru12.baskino.one, nu13.baskino.one, n1.baskino.link, e.hd-baskino.com, c.hd-baskino.com, baskino.im, nu30.baskino.bond;

Filmix — 13 вебсайтів: filmix.fm, filmix.ws, filmix.pics, filmix.news, filmix.live, filmix.la, filmix.fun, filmix.pub, filmix.fan, filmix.me, filmix.biz, filmix.pro, filmix.watch;

HD Rezka — 40 вебсайтів: rezka.biz, rezka-ua.tv, hdrezka-me.net, hdrezka.club, hdrezka.buzz, hdrezka.loan, hdrezka.rest, hdrezka.center, hdrezka.city, hdrezka.fyi, hdrezka.today, hdrezka.win, hdrezka.tips, hdrezka.vip, hdrezka.solutions, omnirezka.tv, www.hdrezka.by, rezka.bid, rezka.ac, the-hdrezka.uk, hd-rezka.li, the-hdrezka.net, rezka.plus, rezka.gg, hdrezka-play.com, hd-rezka.mov, hd-rezka.tv, hd-rezka.su, hdrezka.news, hdrezka.in, hdrezka.info, rezka.re, rezka.it, hdrezka.it, hd-rezka.one, hd-rezka.pro, hdrezka.ing, hdzo-rezka.net, hdrezka7.com, hd-rezka.one.

Після внесення відповідних змін, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) має довести до відома провайдерів інформацію про обмеження доступу до виявлених сайтів.

На сьогодні до "чорного списку" медіаресурсів держави-агресора внесено 27 сервісів.

Нагадаємо, рекомендації Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення журналістам щодо слів, якими не варто називати російських окупантів, проіснували у вільному доступі лише 10 днів.

Також Фокус писав, що у соціальних мережах активно обговорюють законопроєкт №11321, який нібито зобов’язує медіа видаляти негативні коментарі читачів на адресу політиків і чиновників. Однак ініціатор законопроєкту, голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин запевнив, що "це брехня".