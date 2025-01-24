В Украине запретили популярные пиратские онлайн-кинотеатры из России: список сайтов

Имеющийся перечень запрещенных медиасервисов из РФ дополнен 86 сайтами платформ HD Rezka, Baskino и Filmix. Для работы пиратские кинотеатры использовали десятки различных доменных имен.

Related video

В Украине увеличили количество сайтов, которые используются для предоставления доступа к уже заблокированным медиасервисам Baskino, Filmix и HD Rezka. Об этом сообщил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Отмечается, что в связи с выявленными новыми веб-сайтами, с помощью которых пиратские сервисы оставались имеющимися в свободном доступе для пользователей из Украины, регулятор принял соответствующее решение.

В общем, перечень запрещенных аудиовизуальных медиасервисов дополнен 86 веб-сайтами трех основных платформ.

Baskino — 33 веб-сайта: baskino.day, baskino.fm, baskino.se, vu.baksino.website, www.baskino.mom, ze.baskino-space.fun, baskino.ink, baskino.biz, nu53.baskino.one, baskinoo.com, baskino.film, baskino.club, baskino.so, baskino.ai, hdtv.baskino.is, film.baskino.is, baskino.is, baskino.is, baskinotv.com, baskinokz.me, baskinokz.com, baskinohd.net, baskino1.pro, ru6.baskino.one, ru6.baskino.link, ru2.baskino.one, ru16.baskino.one, ru12.baskino.one, nu13.baskino.one, n1.baskino.link, e.hd-baskino.com, c.hd-baskino.com, baskino.im, nu30.baskino.bond;

Filmix — 13 веб-сайтов: filmix.fm, filmix.ws, filmix.pics, filmix.news, filmix.live, filmix.la, filmix.fun, filmix.pub, filmix.fan, filmix.me, filmix.biz, filmix.pro, filmix.watch;

HD Rezka — 40 веб-сайтов: rezka.biz, rezka-ua.tv, hdrezka-me.net, hdrezka.club, hdrezka.buzz, hdrezka.loan, hdrezka.rest, hdrezka.center, hdrezka.city, hdrezka.fyi, hdrezka.today, hdrezka.win, hdrezka.tips, hdrezka.vip, hdrezka.solutions, omnirezka.tv, www.hdrezka.by, rezka.bid, rezka.ac, the-hdrezka.uk, hd-rezka.li, the-hdrezka.net, rezka.plus, rezka.gg, hdrezka-play.com, hd-rezka.mov, hd-rezka.tv, hd-rezka.su, hdrezka.news, hdrezka.in, hdrezka.info, rezka.re, rezka.re, rezka.it, hd-rezka.it, hd-rezka.one, hd-rezka.pro, hdrezka.ing, hdzo-rezka.net, hdrezka7.com, hd-rezka.one.

После внесения соответствующих изменений, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) должна довести до сведения провайдеров информацию об ограничении доступа к выявленным сайтам.

На сегодня в "черный список" медиаресурсов государства-агрессора внесено 27 сервисов.

Напомним, рекомендации Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания журналистам относительно слов, которыми не стоит называть российских оккупантов, просуществовали в свободном доступе всего 10 дней.

Также Фокус писал, что в социальных сетях активно обсуждают законопроект №11321, который якобы обязывает медиа удалять негативные комментарии читателей в адрес политиков и чиновников. Однако инициатор законопроекта, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин заверил, что "это ложь".