На Ровенщине загорелся пассажирский поезд: в сети опубликовали кадры пожара (видео)

Пожар вспыхнул в одном из вагонов пассажирского поезда "Здолбунов-Сарны". Сейчас причины возгорания неизвестны, однако пожар уже ликвидирован.

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В Ровенской области вспыхнул пожар в одном из пассажирских вагонов поезда "Здолбунов-Сарны". Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале "Захід Головне".

На кадрах заметно, что возгорание произошло в одном из вагонов, а пассажиров просят покинуть поезд. Также на видео можно разглядеть, что сам пожар вспыхнул во время движения пассажирского поезда.

По сообщению из соцсетей известно, что сейчас пожар был ликвидирован спасатели. Информации о пострадавших в этом инциденте не поступало.

На момент публикации материала представители ГСЧС не сообщали о причинах возгорания, площади возгорания и ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области загорелся поезд "Львов — Бахмут". Спасатели уточнили, что для тушения возгорания привлекалось две единицы техники и девять человек личного состава.

Впоследствии стало известно, что в Мурманской области РФ грузовой поезд протаранил пассажирский поезд. Сообщают о 14 пострадавших. Одна женщина скончалась в машине скорой помощи.