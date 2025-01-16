На Рівненщині загорівся пасажирський поїзд: в мережі опублікували кадри пожежі (відео)

Пожежа спалахнула в одному з вагонів пасажирського потягу "Здолбунів-Сарни". Наразі причини загорання невідомі, однак пожежу вже ліквідовано.

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В Рівненській області спалахнула пожежа в одному з пасажирських вагонів потягу "Здолбунів-Сарни". Відповідне відео було оприлюднене в Telegram-каналі "Захід Головне".

На кадрах помітно, що загорання сталося в одному з вагонів, а пасажирів просять покинути потяг. Також на відео можна розгледіти, що сама пожежа спалахнула під час руху пасажирського потяга.

За повідомленням з соцмереж відомо, що наразі пожежу було ліквідовано рятувальники. Інформації про постраждалих в цьому інциденті не надходило.

На момент публікації матеріалу представники ДСНС не повідомляли про причини загорання, площу займання та ліквідацію наслідків.

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області загорівся поїзд "Львів — Бахмут". Рятувальники уточнили, що для гасіння загоряння залучалось дві одиниці техніки та девʼять осіб особового складу.

Згодом стало відомо, що в Мурманській області РФ вантажний потяг протаранив пасажирський поїзд. Повідомляють про 14 постраждалих. Одна жінка померла в машині швидкої допомоги.