У Житомирській області загорівся поїзд "Львів — Бахмут" (фото)

Рятувальникам ДСНС України вдалося ліквідувати загоряння

У пʼятницю, 12 лютого, на Житомирщині загорівся локомотив пасажирського потягу сполученням "Львів-Бахмут".

Як передає прес-служба регіонального ДСНС, пожежа охопила 20 кв. м дизельної установки тепловоза.

"Завдяки спільним оперативним діям о 02:57 пожежу локалізовано, о 03:58 — ліквідовано. Травмованих і загиблих унаслідок події немає", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники уточнили, що для гасіння загоряння залучалось дві одиниці техніки та девʼять осіб особового складу. Рух залізничним полотном був відновлений о пʼятій ранку, причина пожежі встановлюється.

[ + – ] Пожежа в поїзді "Львів-Бахмут" [ + – ] Пожежа в поїзді "Львів-Бахмут" [ + – ] Пожежа в поїзді "Львів-Бахмут"

Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області біля станції Воскобійня зійшли з рейок 8 вагонів вантажного поїзда, що рухався маршрутом Кривий Ріг — Нижньодніпровськ-Вузол.

А в поїзді "Харків — Трускавець" пасажири поскаржилися на напад клопів.

Також Фокус писав про те, що дозиметр пасажира показав перевищення рівня радіації у вагоні "Укрзалізниці" в десятки разів.