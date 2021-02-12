В Житомирской области загорелся поезд "Львов - Бахмут" (фото)

Спасателям ГСЧС Украины удалось ликвидировать возгорание

В пятницу, 12 февраля, на Житомирщине загорелся локомотив пассажирского поезда сообщением "Львов-Бахмут".

Как передает пресс-служба регионального ГСЧС, пожар охватил 20 кв. м дизельной установки тепловоза.

"Благодаря совместным оперативным действиям в 02:57 пожар локализован, в 03:58 – ликвидирован. Травмированных и погибших в результате происшествия нет", – говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что для тушения возгорания привлекалось две единицы техники и девять человек личного состава. Движение по железнодорожному полотну было восстановлено в пять утра, причина пожара устанавливается.

[ + – ] Пожар в поезде "Львов-Бахмут" [ + – ] Пожар в поезде "Львов-Бахмут" [ + – ] Пожар в поезде "Львов-Бахмут"

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области возле станции Воскобойня сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда, следовавшего по маршруту Кривой Рог – Нижнеднепровск-Узел.

А в поезде "Харьков-Трускавец" пассажиры пожаловались на нападение клопов.

Также Фокус писал о том, что дозиметр пассажира показал превышение уровня радиации в вагоне "Укрзализныци" в десятки раз.