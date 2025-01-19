В центре Киева произошел взрыв в студии радио "Армія FM": ведущая ранена (фото)

Радиоведущая взяла боевой взрыватель "ВП-9", но из-за неосторожного обращения он сдетонировал прямо в эфире. Часть от боеприпаса принес в студию один из приглашенных военнослужащих.

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В Киеве в студии радиостанции "Армія FM" 19 января сдетонировал взрыватель для боеприпаса. Ведущая 1999 года рождения получила ранения, ее пришлось госпитализировать, сообщила столичная полиция.

Инцидент произошел в Печерском районе Киева. Предварительно установлено, что армейский взрыватель находился в помещении в качестве экспоната. На место происшествия была немедленно направлена ​​следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Инцидент произошел в Печерском районе Киева

По данному факту начато уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Обстоятельства происшествия выясняются.

Источники издания "Украинская правда" в правоохранительных органах говорят, что взрыв произошел в студии радио "Армія FM" в Центральном Доме офицеров ВСУ на улице Грушевского около 10:50.

Радиоведущая во время эфира взяла в руки взрыватель "ВП-9", начала им манипулировать в руках, что привело к взрыву. Данный взрыватель ранее в студию принес один из приглашенных военнослужащих.

Ведущая получила осколочные ранения руки и живота, но медики оценивают ее состояние как стабильное.

Напомним, в одном из ресторанов чешского города Мост 12 января взорвался баллон с пропаном-бутаном. В результате происшествия шесть человек погибли.

Фокус также писал, как в начале января мужчина устроил стрельбу в баре в Черногории. Ему удалось убить 10 человек, включая своих родителей.