У центрі Києва стався вибух у студії радіо "Армія FM": ведуча поранена (фото)

Радіоведуча взяла бойовий детонатор "ВП-9", але через необережне поводження він здетонував просто в ефірі. Частину від боєприпасу приніс у студію один із запрошених військовослужбовців.

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У Києві в студії радіостанції "Армія FM" 19 січня здетонував детонатор для боєприпасу. Ведуча 1999 року народження дістала поранення, її довелося госпіталізувати, повідомила столична поліція.

Інцидент стався в Печерському районі Києва. Попередньо встановлено, що армійський детонатор перебував у приміщенні як експонат. На місце події було негайно направлено слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

Інцидент стався в Печерському районі Києва

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Обставини події з'ясовуються.

Джерела видання "Українська правда" в правоохоронних органах кажуть, що вибух стався в студії радіо "Армія FM" у Центральному Будинку офіцерів ЗСУ на вулиці Грушевського близько 10:50.

Радіоведуча під час ефіру взяла в руки детонатор "ВП-9", почала ним маніпулювати в руках, що призвело до вибуху. Цей детонатор раніше в студію приніс один із запрошених військовослужбовців.

Ведуча дістала осколкові поранення руки та живота, але медики оцінюють її стан як стабільний.

Нагадаємо, в одному з ресторанів чеського міста Мост 12 січня вибухнув балон із пропаном-бутаном. Унаслідок події шестеро людей загинули.

Фокус також писав, як на початку січня чоловік влаштував стрілянину в барі в Чорногорії. Йому вдалося вбити 10 осіб, включно зі своїми батьками.