Продали более 1,5 тысячи наименований: украинцы поставляли микрочипы в РФ, их разоблачили (фото)

Работники во главе с основателем компании разработали схему: только за 2022-2023 годы отправили в РФ микроэлектротехнику на около 500 тысяч долларов.

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Сотрудникам Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора удалось разоблачить трех сотрудников украинской компании во главе с основателем частного общества, которые передавали микрочипы и другую мелкую электронную технику в Россию. Они наладили схему системной поставки деталей в РФ, которые там использовались для комплектования ракет и беспилотников. Об этом стало известно сегодня, 20 января, из официального канала Офиса генпрокурора в Telegram.

Сообщается, что злоумышленникам успешно удавалось скрывать свою деятельность в течение длительного времени. Мужчины разработали план, благодаря которому в обход международных санкций поставляли в РФ микроэлектротехнику.

Так, только за период 2022-2023 годов участники заговора передали в Россию более 1,5 тысячи наименований различных видов микроэлектротехники. Общая сумма средств, которую выручили украинцы только за указанный период, составляет около 500 тысяч долларов США. Относительно "выручки" за 2024 год деятельности, пока информации не разглашают.

Фото из публикации Офиса генпрокурора Фото из публикации Офиса генпрокурора

Пока СБУ удалось задержать одного из фигурантов этого дела — все остальные скрываются за границей. Им о подозрении сообщено заочно.

Относительно задержанного в Украине участника "схемы", то сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит наказание в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины за пособничество стране-агрессору. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать некоторые должности или заниматься определенными видами деятельности. Также суд может конфисковать имущество, как предусматривают санкции статьи.

Отметим, что украинцев не впервые задерживают по подозрению сотрудничества с РФ. Так, на днях стало известно о том, что другая украинская компания в Днепропетровской области помогала РФ строить лаборатории, где враг разрабатывал ядерное оружие. Украинская металлопродукция использовалась для обустройства служебных помещений российского Института ядерных исследований. Об этом стало известно 18 января.

В этот же день, 18 января, работников "Укрзализныци" и метрополитена задержали по подозрению в сотрудничестве с РФ. По информации следствия, мужчины были завербованы еще в 2014 году, они передавали информацию о перемещении СБУ, последствиях ракетных попаданий и готовились к проведению диверсионных действий на территории Украины.