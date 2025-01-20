Продали понад 1,5 тисячі найменувань: українці постачали мікрочіпи в РФ, їх викрили (фото)

Працівники на чолі із засновником компанії розробили схему: лише за 2022-2023 роки відправили у РФ мікроелектротехніку на близько 500 тисяч доларів.

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Співробітникам Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора вдалося викрити трьох співробітників української компанії на чолі із засновником приватного товариства, які передавали мікрочіпи та іншу дрібну електронну техніку до Росії. Вони налагодили схему системного постачання деталей до РФ, які там використовувалися для комплектування ракет та безпілотників. Про це стало відомо сьогодні, 20 січня, з офіційного каналу Офісу генпрокурора у Telegram.

Повідомляється, що зловмисникам успішно вдавалося приховувати свою діяльність впродовж тривалого часу. Чоловіки розробили план, завдяки якому в обхід міжнародних санкцій поставляли у РФ мікроелектротехніку.

Так, лише за період 2022-2023 років учасники змови передали в Росію понад 1,5 тисячі найменувань різних видів мікроелектротехніки. Загальна сума коштів, яку виручили українці тільки за вказаний період, складає близько 500 тисяч доларів США. Стосовно "виручки" за 2024 рік діяльності, поки що інформації не розголошують.

Фото з публікації Офісу генпрокурора Фото з публікації Офісу генпрокурора

Поки що СБУ вдалося затримати одного з фігурантів цієї справи – всі інші переховуються за кордоном. Їм про підозру повідомлено заочно.

Щодо затриманого в Україні учасника "схеми", то наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує покарання у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України за пособництво країні-агресору. Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати деякі посади чи займатися певними видами діяльності. Також суд може конфіскувати майно, як передбачають санкції статті.

Зазначимо, що українців не вперше затримують за підозрою співпраці з РФ. Так, цими днями стало відомо про те, що інша українська компанія у Дніпропетровській області допомагала РФ будувати лабораторії, де ворог розробляв ядерну зброю. Українська металопродукція використовувалася для облаштування службових приміщень російського Інституту ядерних досліджень. Про це стало відомо 18 січня.

У цей же день, 18 січня, працівників "Укрзалізниці" та метрополітену затримали за підозрою у співпраці з РФ. За інформацією слідства, чоловіки були завербовані ще у 2014 році, вони передавали інформацію про переміщення СБУ, наслідки ракетних влучань та готувалися до проведення диверсійних дій на території України.