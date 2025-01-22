Лепил снеговика и катался на сене: на Буковине камера зафиксировала медведя, который не впал в спячку (видео)

В кадр попал косолапый, который пришел на площадку, чтобы найти что-то вкусное. Он украл там тюк сена, который егеря оставили для оленей и косуль, и принялся им играть.

Related video

На Буковине из-за аномально теплой зимы местные медведи решили не впадать в спячку. Они блуждают тропами в поисках пищи, а также находят время на развлечения. Видео игривого хищника на подкормочной площадке зафиксировали камеры ГП "Леса Украины".

Так, в кадр попал косолапый, который пришел на площадку, чтобы найти что-то вкусное. Он украл там тюк сена, который егеря оставили для оленей и косуль и принялся им играть.

Сначала медведь катался его как снежный ком, словно лепя снеговика, а дальше попытался на него взобраться.

Медвежьи игры происходили на подкормочной площадке Путильского надлесничества Черновицкой области.

"В лесу медведям хватает естественных кормов, поэтому приближаться к населенным пунктам они не будут. Они блуждают своими привычными маршрутами и не представляют угрозы для людей. Более того, при малейшем подозрении на опасность сразу убегают", — рассказал ведущий охотовед филиала "Подольский лесной офис" Руслан Рудый.

В прошлом году во время учета животных в охотничьих угодьях Буковины сотрудники ГП "Леса Украины" насчитали 35 бурых медведей.

Напомним, что в Вирджинии медведь упал с дерева на 58-летнего мужчину — отца 5 детей. Несчастный случай произошел на охоте. Охотники загнали медведя на дерево. В какой-то момент напуганное животное сорвалось с высоты и упало прямо на одного из них.

Ранее американский сноубордист оказался в курьезной ситуации во время спуска с горы в Калифорнии, его начал догонять медведь и врезался в мужчину.