Ліпив сніговика і катався на сіні: на Буковині камера зафіксувала ведмедя, який не впав у сплячку (відео)

У кадр потрапив клишоногий, який завітав на майданчик, щоб знайти щось смачне. Він поцупив там тюк сіна, який єгері залишили для оленів та косуль, і заходився ним гратися.

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На Буковині через аномально теплу зиму місцеві ведмеді вирішили не впадати в сплячку. Вони блукають тропами в пошуках їжі, а також знаходять час на розваги. Відео грайливого хижака на підгодівельному майданчику зафіксували камери ДП "Ліси України".

Так, у кадр потрапив клишоногий, який завітав на майданчик, щоб знайти щось смачне. Він поцупив там тюк сіна, який єгері залишили для оленів та косуль і заходився ним гратися.

Спершу ведмідь катав його як сніжний ком, немов ліплячи сніговика, а далі спробував на нього видертися.

Ведмежі ігри відбувалися підгодівельному майданчику Путильського надлісництва Чернівецької області.

"У лісі ведмедям вистачає природних кормів, тому наближатися до населених пунктів вони не будуть. Вони блукають своїми звичними маршрутами й не становлять загрози для людей. Ба більше, при найменшій підозрі на небезпеку одразу тікають", — розповів провідний мисливствознавець філії "Подільський лісовий офіс" Руслан Рудий.

Торік під час обліку тварин у мисливських угіддях Буковини співробітники ДП "Ліси України" нарахували 35 бурих ведмедів.

Нагадаємо, що у Вірджинії ведмідь впав з дерева на 58-річного чоловіка — батька 5 дітей. Нещасний випадок стався на полюванні. Мисливці загнали ведмедя на дерево. В якусь мить налякана тварина зірвалася з висоти і впала просто на одного із них.

Раніше американський сноубордист опинився в курйозній ситуації під час спуску з гори у Каліфорнії, його почав наздоганяти ведмідь і врізався у чоловіка.