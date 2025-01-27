Шла в наушниках: на Львовщине женщина, которую сбил поезд, отсудила 150 тысяч грн у "Укрзализныци"

Пострадавшая обратилась в суд, чтобы получить от "Укрзализныци" 250 тысяч гривен компенсации за увечье. В суде представитель УЗ возражал против удовлетворения иска, считая, что наезд поезда произошел из-за того, что женщина пренебрегла правилами личной безопасности.

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На Львовщине женщина, которую сбил поезд и она потеряла часть ноги, отсудила у "Укрзализныци" 150 тысяч гривен. Об этом говорится в реестре судебных решений.

Пострадавшая обратилась в суд по поводу возмещения морального вреда, причиненного увечьем в результате дорожно-транспортного происшествия.

Согласно материалам дела, несчастный случай произошел в марте 2020 года на нерегулируемом служебном пешеходном переходе на железнодорожных путях в Самборе.

Потерпевшая переходила железнодорожные пути в капюшоне и наушниках и не среагировала на звуковые сигналы машиниста. Из-за этого последний не успел затормозить, и женщина попала под поезд. В результате она получила тяжелую травму ноги из-за чего медикам пришлось ампутировать ей треть правой голени. Также женщина получила группу инвалидности.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители открыли уголовное производство, но впоследствии его закрыли из-за отсутствия состава преступления в действиях работников железной дороги.

Пострадавшая обратилась в суд, чтобы получить от "Укрзализныци" 250 тысяч гривен компенсации за увечье. В судебном иске женщина указала. что "физические страдания от боли и моральные страдания от полученного увечья" стали тяжелым периодом ее жизни. Вследствие нанесенного увечья она потеряла возможность полноценно жить, выбирать работу по душе, поскольку ей противопоказан тяжелый физический труд.

В суде представитель УЗ возражал против удовлетворения иска, считая, что наезд поезда произошел из-за того, что женщина нарушила правила дорожного движения и пренебрегла правилами личной безопасности.

В суде было отмечено, что "Укрзализныця" является источником повышенной опасности поэтому причиненный потерпевшей вред, возмещается лицом, которое на соответствующем правовом основании владеет транспортным средством, использование, хранение или содержание которого создает повышенную опасность.

"Отсутствие вины водителя транспортного средства и закрытие уголовного производства в отношении него не освобождает от обязанности возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, то есть лицо, причинившее вред источником повышенной опасности, отвечает и за случайное его причинение (без вины)", — говорится в решении суда.

Также в суде отметили, что потерпевшая имеет право на возмещение причиненного ей вреда, если только она намеренно не бросилась под поезд, а таких аргументов суду сторона ответчика не предоставила.

Суд частично удовлетворил иск потерпевшей и обязал "Укрзализныцю" выплатить ей 150 тысяч гривен компенсации.

Напомним, что в Испании мужчина отсудил у больницы $50 000 из-за 30-часового возбуждения. Суд признал действия врачей ошибочными из-за неправильной диагностики и задержки с проведением операции.

Также сообщалось, что с мужчины, который отсидел 13 лет, тюрьма в Швейцарии требует 100 тысяч евро за "проживание ипитание".