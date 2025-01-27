Йшла в навушниках: на Львівщині жінка, яку збив потяг, відсудила 150 тисяч грн у "Укрзалізниці"

Постраждала звернулась до суду, щоб отримати від "Укрзалізниці" 250 тисяч гривень компенсації за каліцтво. У суді представник УЗ заперечував проти задоволення позову, вважаючи, що наїзд потяга стався через те, що жінка знехтувала правилами особистої безпеки.

Related video

На Львівщині жінка, яку збив потяг і вона втратила частину ноги, відсудила в "Укрзалізниці" 150 тисяч гривень. Про це йдеться у реєстрі судових рішень.

Постраждала звернулася до суду з приводу відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Згідно із матеріалами справи, нещасний випадок трапився у березні 2020 року на нерегульованому службовому пішохідному переході на залізничних коліях у Самборі.

Потерпіла переходила залізничні колії у капюшоні та навушниках і не зреагувала на звукові сигнали машиніста. Через це останній не встиг загальмувати, і жінка потрапила під потяг. В результаті вона отримала важку травму ноги через що медикам довелося ампутувати їй третину правої гомілки. Також жінка отримала групу інвалідності.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці відкрили кримінальне провадження, але згодом його закрили через відсутність складу злочину у діях працівників залізниці.

Постраждала звернулась до суду, щоб отримати від "Укрзалізниці" 250 тисяч гривень компенсації за каліцтво. У судовому позові жінка вказала. що "фізичні страждання від болю та моральні страждання від отриманого каліцтва" стали тяжким періодом її життя. Внаслідок завданого каліцтва вона втратила можливість повноцінно жити, обирати роботу до душі, оскільки їй протипоказана важка фізична праця.

У суді представник УЗ заперечував проти задоволення позову, вважаючи, що наїзд потяга стався через те, що жінка порушила правила дорожнього руху і знехтувала правилами особистої безпеки.

У суді було наголошено, що "Укрзалізниця" є джерелом підвищеної небезпеки тому завдана потерпілій шкода, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі володіє транспортним засобом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.

"Відсутність вини водія транспортного засобу та закриття кримінального провадження відносно нього не звільняє від обов’язку відшкодувати шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, тобто особа, яка завдала шкоди джерелом підвищеної небезпеки, відповідає й за випадкове її завдання (без вини)", — йдеться у рішенні суду.

Також у суді наголосили, що потерпіла має право на відшкодування завданої їй шкоди, якщо тільки вона навмисно не кинулася під потяг, а таких аргументів суду сторона відповідача не надала.

Суд частково задовольнив позов потерпілої та зобов’язав "Укрзалізницю" виплатити їй 150 тисяч гривень компенсації.

Нагадаємо, що в Іспанії чоловік відсудив у лікарні $50 000 через 30-годинне збудження. Суд визнав дії лікарів помилковими через неправильну діагностику та затримку з проведенням операції.

Також повідомлялося, що з чоловіка, який відсидів 13 років, в'язниця у Швейцарії вимагає 100 тисяч євро за "проживання та харчування".