За границу за $2 300: в Одесской области мужчина пытался вывезти из Украины 4 мужчин

Правоохранители рассказали, что водителю грозит до 9 лет лишения свободы, а пассажиров привлекли к административной ответственности.

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В Одесской области мужчина пытался переправить за границу четырех человек за 2300 долларов. Мужчину задержали, ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В ведомстве сообщили, что местные полицейские вместе с пограничниками вблизи одного из населенных пунктов Кодымской общины задержали автомобиль Mitsubishi Lancer, который двигался в направлении Молдовы. Машиной управлял житель Одесского района, а в салоне у него находились четверо жителей Киева и Полтавы.

Правоохранители установили, что водитель в сговоре еще с неустановленным пока лицом помогал пассажирам пересечь границу вне официальных пунктов пропуска. На своем автомобиле он забрал двух человек в Николаевской области, еще двух — в Одесской области и повез в направлении соседней страны. Мужчины должны были самостоятельно пересечь границу.

"Такие услуги мужчинам стоили 2300 долларов, из которых по 1900 они заплатили заранее, а по 400 должны были отдать по прибытии в пункт назначения в Подольском районе", — отметили в полиции.

У водителя изъяли часть полученных денег и транспортное средство, на котором он перевозил клиентов. Его самого задержали и сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 800 гривен.

Пассажиров задержанного привлекли к административной ответственности. В отношении них составлены протоколы по ч. 1 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях — незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины.

Напомним, недавно писательница Виктория Колтунова заявила, что в Одессе представители ТЦК и СП якобы схватили ее сына Максима. Его вывезли за город несмотря на то, что у него есть документы, удостоверяющие отсрочку от мобилизации.

Добавим, что в Одессе автомобиль сбил ветерана на протезах. Водитель уехал, а мужчина остался сидеть на дороге.