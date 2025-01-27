За кордон за $2 300: в Одеській області чоловік намагався вивезти з України 4 чоловіків

Правоохоронці розповіли, що водієві загрожує до 9 років позбавлення волі, а пасажирів притягнули до адміністративної відповідальності.

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В Одеській області чоловік намагався переправити за кордон чотирьох людей за 2300 доларів. Чоловіка затримали, йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє пресцентр Головного управління Національної поліції в Одеській області.

У відомстві повідомили, що місцеві поліцейські разом з прикордонниками у неподалік одного з населених пунктів Кодимської громади затримали автомобіль Mitsubishi Lancer, який рухався в напрямку Молдови. Автівкою керував мешканець Одеського району, а у салоні у нього перебували четверо жителів Києва та Полтави.

Правоохоронці встановили, що водій у змові ще з невстановленою наразі особою допомагав пасажирам перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. На своєму автомобілі він забрав двох осіб у Миколаївській області, ще двох – на Одещині та повіз у напрямку сусідньої країни. Чоловіки мали самостійно перетнули кордон.

"Такі послуги чоловікам коштували 2300 доларів, з яких по 1900 вони заплатили наперед, а по 400 повинні були віддати після прибуття до пункту призначення у Подільському районі", — зазначили в поліції.

У водія вилучили частину отриманих грошей та транспортний засіб, на якому він перевозив клієнтів. Його самого затримали та повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Наразі підозрюваному обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 800 гривень.

Пасажирів затриманого притягнули до адміністративної відповідальності. Щодо них складені протоколи за ч. 1 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення — незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.

Нагадаємо, нещодавно письменниця Вікторія Колтунова заявила, що в Одесі представники ТЦК та СП нібито схопили її сина Максима. Його вивезли за місто попри те, що у нього є документи, які засвідчують відстрочку від мобілізації.

Додамо, що в Одесі автомобіль збив ветерана на протезах. Водій поїхав, а чоловік залишився сидіти на дорозі.