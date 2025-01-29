Бой под Крутами: 10 фактов о том, как 400 украинцам удалось остановить 4 тысяч россиян (видео)

Студенты, гимназисты, казаки-добровольцы выступили против большевистской армии под Крутами, имея лишь штык и одну пушку. Украинцы продержались пять часов против десятикратно превосходящего врага.

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Герои Крут дали бой 29 января 2018 года в 100 км от Киева, на дороге, которая направляется от России через Черниговскую область. 107 лет назад почти 400 украинцев, курсантов, а не обученных военных, приостановили продвижение армии большевиков. При этом силы россиян преобладали в 10 раз. В современной Украине помнят о подвиге под Крутами, вспоминая о нынешней войне с РФ. Героев сравнивают с "киборгами", которые держали Донецкий аэропорт, и с бойцами ВСУ, которые весной 2022 года отбросили ВС РФ из Киевской области. Фокус собрал информацию о бое, в котором 400 украинцев противостояли четырем тысячам врагов.

Бой под Крутами — что произошло 29 января 1918 года

Герои Крут — основные факты

Круты — железнодорожная станция рядом с Нежином Киевской области, расположенная в 100 км от украинской столицы. Что делали герои Крут описано, в частности, на портале "Украинского института национальной памяти" и в видео "Радио Свобода".

10 фактов боя под Крутами 29 января 1018 года:

На Киев наступала Красная армия, которой руководил Михаил Муравьев. Ориентировочная численность армии россиян — 4 800 человек. Киевский гарнизон отказался выступать против врага, поддавшись российской большевистской пропаганде. Против русских выступили украинцы — около 300 курсантов 1-й Украинской военной школы, гимназисты и добровольцы студенческого куреня. Курсанты дали бой под Крутами. Герои Крут, которые воевали под Киевом — около 250 офицеров и курсантов, около 110 студентов, около 10 — добровольцы из военного формирования "Свободное казачество". Оружие, которое имели бойцы под Крутами — более 400 штыков, 16 пулеметов, одна пушка. Состав армии большевиков, которые направлялись через Круты на Киев — 3 800 солдат, 12 пушек, два бронепоезда. Бой под Крутами продолжался более пяти часов. Противостояние с россиянами продолжалось до вечера 29 января, пока украинские защитники не начали испытывать нехватку патронов. Когда стемнело, бойцы УНР отступили в Киев. Украинские потери — около 260 человек погибли, получили ранения или попали в плен, говорится в видео "Радио Свобода". На портале "Украинского института национальной памяти" указано, что погибли 70-100 украинцев. Среди погибших героев Крут — студенты Народного университета, студенты университета Св. Владимира, гимназисты 2-й Кирилло-Мефодиевской гимназии (с 6 по 8 класс). Красная армия казнила 27 украинцев, попавших в плен под Крутами. Российские потери в бою под Крутами — около 300 чел.

Герои Крут — как Украина чествует бойцов

Во времена УНР на Аскольдовой могиле в Киеве похоронили 27 украинцев, которых россияне расстреляли в плену. Во времена независимости под Нежином создали "Мемориальный комплекс "Памяти Героев Крут". В 2019 году вышел в прокат художественный фильм "Круты 1918" режиссера Алексея Шапарева (смета 50 млн грн, в прокате собрал 7 млн грн).

Отметим, Фокус описал детальный ход боя под Крутами, использовав карты с расположением сил и направлений ударов. Во главе украинцев стоял бывший офицер российской армии Аверкий Гончаренко, который позже жил в Галичине, а умер в США. Битва, которой он руководил, дала возможность приостановить наступление большевиков на Киев и подавить российское восстание на заводе "Арсенал".

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский почтил Героев Крут и посетил мемориальный комплекс: какие слова сказал глава государства.