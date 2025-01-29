Бій під Крутами: 10 фактів про те, як 400 українцям вдалось спинити 4 тисяч росіян (відео)

Студенти, гімназисти, козаки-добровольці виступили проти більшовицької армії під Крутами, маючи лише багнет та одну гармату. Українці протримались п'ять годин проти десятикратно переважаючого ворога.

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Герої Крут дали бій 29 січня 2018 року за 100 км від Києва, на дорозі, яка прямує від Росії через Чернігівську область. 107 років тому майже 400 українців, курсантів, а не навчених військових, призупинили просування армії більшовиків. При цьому сили росіян переважали у 10 разів. В сучасній Україні пам'ятають про подвиг під Крутами, згадуючи про нинішню війну з РФ. Героїв порівнюють з "кіборгами", які тримали Донецький аеропорт, та з бійцями ЗСУ, які весною 2022 року відкинули ЗС РФ з Київської області. Фокус зібрав інформацію про бій, у якому 400 українців протистояли чотирьом тисячам ворогів.

Бій під Крутами - що відбулось 29 січня 1918 року

Герої Крут — основні факти

Крути — залізнична станція поруч з Ніжином Київської області, розташована за 100 км від української столиці. Що робили герої Крут описано, зокрема, на порталі "Українського інституту національної пам'яті" та у відео "Радіо Свобода".

10 фактів бою під Крутами 29 січня 1018 року:

На Київ наступала Червона армія, якою керував Михайло Муравйов. Орієнтовна чисельність армії росіян — 4 800 осіб. Київський гарнізон відмовився виступати проти ворога, піддавшись російській більшовицькій пропаганді. Проти росіян виступили українці — близько 300 курсантів 1-ї Української військової школи, гімназисти та добровольці студентського куреня. Курсанти дали бій під Крутами. Герої Крут, які воював під Києвом — близько 250 офіцерів та курсантів, близько 110 студентів, близько 10 — добровольці з військового формування "Вільне козацтво". Зброя, яку мали бійці під Крутами — понад 400 багнетів, 16 кулеметів, одна гармата. Склад армії більшовиків, які прямували через Крути на Київ — 3 800 солдатів, 12 гармат, два бронепотяги. Бій під Крутами тривав понад п'ять годин. Протистояння з росіянами тривало до вечора 29 січня, доки українські захисники не почали відчувати брак набоїв. Коли стемніло, бійці УНР відступили до Києва. Українські втрати — близько 260 ос. загинули, отримали поранення чи потрапили в полон, ідеться у відео "Радіо Свобода". На порталі "Українського інституту національної пам'яті" вказано, що загинули 70-100 українців. Серед загиблих героїв Крут — студенти Народного унiверситету, студенти університету Св. Володимира, гімназисти 2-ї Кирило-Мефодіївської гімназії (з 6 по 8 клас). Червона армія стратила 27 українців, які потрапили в полон під Крутами. Російські втрати у бою під Крутами — близько 300 ос.

Герої Крут — як Україна вшановує бійців

За часів УНР на Аскольдовій могилі в Києві поховали 27 українців, яких росіяни розстріляли в полоні. За часів незалежності під Ніжином створили "Меморіальний комплекс "Пам'яті Героїв Крут". У 2019 вийшов у прокат художній фільм "Крути 1918" режисера Олексія Шапарєва (кошторис 50 млн грн, у прокаті зібрав 7 млн грн).

Зазначимо, Фокус описав детальний перебіг бою під Крутами, використавши карти з розташуванням сил та напрямків ударів. На чолі українців стояв колишній офіцер російської армії Аверкій Гончаренко, який згодом жив на Галичині, а помер в США. Битва, якою він керував, дала можливість призупинити наступ більшовиків на Київ та придушити російське повстання на заводі "Арсенал".

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський вшанував Героїв Крут та відвідав меморіальний комплекс: які слова сказав очільник держави.