В Украине арестовали активы российского олигарха из окружения Путина на более 2 млрд гривен

По данным СБУ, подконтрольная Олегу Дерипаске европейская компания хотела передать тонны бокситов и глинозема с завода в Николаеве российским предприятиям олигарха для производства алюминия.

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Суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, находившейся в собственности подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски. Речь идет о почти 500 тысячах тонн бокситов и глинозема, которые еще до полномасштабного вторжения были произведены в Украине. Сырье хранилось на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего Дерипаске. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в среду, 29 января.

Общая стоимость арестованных активов превышает 2,11 млрд грн. Глинозем и бокситы являются ключевыми компонентами для производства алюминия, который поставлялся на российские предприятия олигарха, в частности завод "Русал".

Как установили следователи, фактическим владельцем продукции была подконтрольная Дерипаске компания, зарегистрированная в одной из стран Евросоюза. Именно она выступала формальным заказчиком сырья, чтобы в дальнейшем переправлять его на российские предприятия.

В начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали вывоз сырья из Украины.

В СБУ отметили, что Олег Дерипаска входит в ближайшее окружение Владимира Путина. Его заводы занимаются производством компонентов для военной техники РФ, в частности для баллистических ракет "Искандер", боевых дронов и радиолокационных систем.

Украинские следователи заочно сообщили россиянину о подозрении по нескольким статьям, в том числе за финансирование войны против Украины. Кроме того, по материалам СБУ все предприятия Дерипаски на территории Украины были национализированы.

Напомним, 15 февраля 2024 года СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Олегу Дерипаске и задержала его топ-менеджеров в Украине.

19 июня 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о взыскании в пользу государства основных активов Олега Дерипаски.