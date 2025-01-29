В Україні арештували активи російського олігарха з оточення Путіна на понад 2 млрд гривень

За даними СБУ, підконтрольна Олегу Дерипасці європейська компанія хотіла передати тонни бокситів і глинозему з заводу у Миколаєві російським підприємствам олігарха для виробництва алюмінію.

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Суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини, що перебувала у власності підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски. Йдеться про майже 500 тисяч тонн бокситів і глинозему, які ще до повномасштабного вторгнення були вироблені в Україні. Сировина зберігалася на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав Дерипасці. Про це повідомила Служба безпеки України у середу, 29 січня.

Загальна вартість арештованих активів перевищує 2,11 млрд грн. Глинозем та боксити є ключовими компонентами для виробництва алюмінію, який постачався на російські підприємства олігарха, зокрема завод "Русал".

Як встановили слідчі, фактичним власником продукції була підконтрольна Дерипасці компанія, зареєстрована в одній із країн Євросоюзу. Саме вона виступала формальним замовником сировини, щоб надалі переправляти її на російські підприємства.

На початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували вивезення сировини з України.

У СБУ зазначили, що Олег Дерипаска входить до найближчого оточення Володимира Путіна. Його заводи займаються виробництвом компонентів для військової техніки РФ, зокрема для балістичних ракет "Іскандер", бойових дронів та радіолокаційних систем.

Українські слідчі заочно повідомили росіянину про підозру за декількома статтями, у тому числі за фінансування війни проти України. Крім того, за матеріалами СБУ всі підприємства Дерипаски на території України були націоналізовані.

Нагадаємо, 15 лютого 2024 року СБУ повідомила про підозру російському олігарху Олегу Дерипасці та затримала його топменеджерів в Україні.

19 червня 2023 року Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про стягнення на користь держави основних активів Олега Дерипаски.