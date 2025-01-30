Конфликт на курорте в Драгобрате: пьяные туристы из Польши угрожали сдать украинца в ТЦК (видео)

Польские мужчины провоцировали украинца на конфликт, угрожая отправить его в ТЦК. Группа поляков вела себя агрессивно и спор перерос в толкотню, описывают происходящее очевидцы.

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На горнолыжном курорте в Драгобрате произошел конфликт с пьяными поляками. Приехавшие отдыхающие угрожали отвести украинца в военкомат, видео инцидента появилось в Telegram.

Судя по кадрам, польские мужчины провоцировали украинца на конфликт, угрожая отправить его в ТЦК. Очевидцы рассказали порталу inPoland, что конфликт начался после словесной перепалки и перерос в толкотню. Группа поляков вела себя довольно агрессивно и, очевидно забыла о продолжении войны в Украине.

"Особое возмущение у украинцев вызвали разговоры об отправке в военкомат. На фоне продолжающейся войны такие угрозы воспринимаются как оскорбительные и провокационные", — заметили журналисты.

Большинство пользователей соцсетей осудили действия туристов и призвали полицию расследовать инцидент. Пользователи из Польши предположили, что это было "недоразумение" из-за выпитого алкоголя, призвав не раздувать межнациональный конфликт.

Местная полиция расследует событие, удалось допросить всех участников конфликта.

Напомним, в одной из школ Киева дети "играли в ТЦК", во время этого ученик сделал товарищу захват шеи и чуть не сломал нос.

Фокус уже писал, как экс-заместителя начальника Буковинской таможни Юрия Терещука сотрубники ТЦК задержали перед входом в спортзал в Луцке. Мужчине удалось сбежать при прохождении военно-врачебной комиссии.