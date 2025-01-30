Конфлікт на курорті в Драгобраті: п'яні туристи з Польщі погрожували здати українця в ТЦК (відео)

Польські чоловіки провокували українця на конфлікт, погрожуючи відправити його в ТЦК. Група поляків поводилася агресивно і суперечка переросла в штовханину, описують подію очевидці.

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На гірськолижному курорті в Драгобраті стався конфлікт із п'яними поляками. Відпочивальники, які приїхали, погрожували відвести українця до військкомату, відео інциденту з'явилося в Telegram.

Судячи з кадрів, польські чоловіки провокували українця на конфлікт, погрожуючи відправити його в ТЦК. Очевидці розповіли порталу inPoland, що конфлікт почався після словесної перепалки і переріс у штовханину. Група поляків поводилася досить агресивно і, очевидно, забула про продовження війни в Україні.

"Особливе обурення в українців викликали розмови про відправлення до військкомату. На тлі війни, що триває, такі погрози сприймаються як образливі та провокаційні", — зауважили журналісти.

Більшість користувачів соцмереж засудили дії туристів і закликали поліцію розслідувати інцидент. Користувачі з Польщі припустили, що це було "непорозуміння" через випитий алкоголь, закликавши не роздмухувати міжнаціональний конфлікт.

Місцева поліція розслідує подію, вдалося допитати всіх учасників конфлікту.

Нагадаємо, в одній зі шкіл Києва діти "гралися в ТЦК", під час цього учень зробив товаришеві захоплення шиї та ледь не зламав ніс.

Фокус уже писав, як ексзаступника начальника Буковинської митниці Юрія Терещука співробітники ТЦК затримали перед входом до спортзалу в Луцьку. Чоловікові вдалося втекти під час проходження військово-лікарської комісії.