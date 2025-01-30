Требовал миллион гривен: аноним угрожает расстрелять школьников лицея в Киеве (видео)

Неизвестный под псевдонимом B00G угрожает устроить теракт, если ему не переведут деньги. Он утверждает, что заложил в здании лицея три бомбы.

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Киевский лицей №246 получил от анонима сообщение с угрозой расстрела всех находящихся в здании. Неизвестный под псевдонимом B00G требует 1 миллион гривен, иначе устроит теракт. Сообщение с угрозами появилось в местных пабликах.

На кадрах, доступных в соцсетях, видно, что в здании лицея провели эвакуацию людей.

"Спешу проинформировать, что 30 января я зайду в вашу школу и начну расстреливать всех, кто в ней находится. Также я заложил в здании три бомбы", — сказано в письме.

"Телеграф" пишет, что полиция получила подобное сообщение с аналогичным текстом. В нем аноним указал номер карты и номер телефона. Как выяснилось, аналогичные сообщения прислали в другие школы, в том числе в 208-й лицей.

Представитель отдела коммуникаций полиции Киева Дмитрий Грищенко заявил, что информация об инциденте проверяется.

"Правоохранители провели проверку, подозрительных предметов не обнаружили. Люди во время проверки были эвакуированы, ждали на улице", — добавила начальник отдела коммуникаций столичной полиции Анна Страшок.

Напомним, полиция и СБУ разоблачили завербованных российскими спецслужбами агентов, готовивших серию терактов в Украине.

В Житомире двое мужчин хотели взорвать полицейских. Они вызвали наряд полиции в арендованную квартиру и установили в ней два взрывных устройства.