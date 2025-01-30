Вимагав мільйон гривень: анонім погрожує розстріляти школярів ліцею в Києві (відео)

Невідомий під псевдонімом B00G погрожує влаштувати теракт, якщо йому не переведуть гроші. Він стверджує, що заклав у будівлі ліцею три бомби.

Related video

Київський ліцей №246 отримав від аноніма повідомлення з погрозою розстрілу всіх, хто перебуває в будівлі. Невідомий під псевдонімом B00G вимагає 1 мільйон гривень, інакше влаштує теракт. Повідомлення з погрозами з'явилося в місцевих пабліках.

На кадрах, доступних у соцмережах, видно, що в будівлі ліцею провели евакуацію людей.

"Поспішаю проінформувати, що 30 січня я зайду у вашу школу і почну розстрілювати всіх, хто в ній перебуває. Також я заклав у будівлі три бомби", — ідеться в листі.

"Телеграф" пише, що поліція отримала подібне повідомлення з аналогічним текстом. У ньому анонім вказав номер картки та номер телефону. Як з'ясувалося, аналогічні повідомлення надіслали в інші школи, зокрема у 208-й ліцей.

Представник відділу комунікацій поліції Києва Дмитро Грищенко заявив, що інформацію про інцидент перевіряють.

"Правоохоронці провели перевірку, підозрілих предметів не виявили. Люди під час перевірки були евакуйовані, чекали на вулиці", — додала начальник відділу комунікацій столичної поліції Ганна Страшок.

Нагадаємо, поліція і СБУ викрили завербованих російськими спецслужбами агентів, які готували серію терактів в Україні.

У Житомирі двоє чоловіків хотіли підірвати поліцейських. Вони викликали наряд поліції до орендованої квартири та встановили в ній два вибухові пристрої.