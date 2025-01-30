Сокровища, которым нет аналогов в мире: в Украине едва не ушли с молотка артефакты IV-V века (фото)

Фрагменты мужского браслета и ремня, а также серебряную фибулу пытались незаконно продать на аукционе. Украшения передадут в Национальный музей Украины, заявили в полиции.

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Правоохранители совместно со специалистами ведущего исторического музея разоблачили попытку незаконной продажи редких артефактов, датированных IV-V веком. Уникальные находки, принадлежавшие знати варварских королевств времен Великого переселения народов, пытались реализовать через онлайн-аукцион. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в четверг, 30 января.

География этих объектов культурного наследия мирового значения — Северная, Средняя и Восточная Европа.

Среди изъятых ценностей — фрагмент мужского браслета, золоченое окончание ремня в виде головы хищной птицы с гранатовой вставкой, а также серебряная фибула — редкая застежка для одежды, которая одновременно служила украшением.

На аукционе пытались продать артефакты, которые принадлежали знати варварских королевств Фото: Национальная полиция На аукционе пытались продать артефакты, которые принадлежали знати варварских королевств Фото: Национальная полиция

Как выяснили правоохранители, на продажу древних артефактов вышли двое граждан. Одна из них — жительница Кировоградской области, которая пыталась продать ценности за бесценок. Еще один продавец выставил на продажу серебряную фибулу.

По словам дознавателя Шевченковского управления полиции Александра Секрета, аналогов этим сокровищам по настоящее время нет нигде в мире.

Артефакты, которых нет ни в одном музее мира, удалось отследить через объявления на сайте для коллекционеров.

По факту незаконного присвоения лицом чужого имущества сокровища, которые имеют особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 193 УК Украины.

Сейчас продолжается искусствоведческая экспертиза, которая подтвердит подлинность и уникальность изъятых артефактов. После завершения расследования находки будут переданы в Национальный музей истории Украины для дальнейшего сохранения и исследования.

Напомним, 2 января пограничники на Львовщине во время осмотра одного из автомобилей обнаружили 61 слиток золота.

12 апреля 2024 года из Украины пытались вывезти монеты Древнего Рима и старинную книгу.