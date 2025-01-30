Скарби, яким нема аналогів у світі: в Україні ледь не пішли з молотка артефакти IV-V століття (фото)

Фрагменти чоловічого браслета і ременя, а також срібну фібулу намагалися незаконно продати на аукціоні. Прикраси передадуть до Національного музею України, заявили у поліції.

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Правоохоронці спільно з фахівцями провідного історичного музею викрили спробу незаконного продажу рідкісних артефактів, датованих IV-V століттям. Унікальні знахідки, які належали знаті варварських королівств часів Великого переселення народів, намагалися реалізувати через онлайн-аукціон. Про це повідомила пресслужба поліції Києва у четвер, 30 січня.

Географія цих об’єктів культурної спадщини світового значення — Північна, Середня та Східна Європи.

Серед вилучених цінностей — фрагмент чоловічого браслета, золочене закінчення ременя у вигляді голови хижого птаха з гранатовою вставкою, а також срібна фібула — рідкісна застібка для одягу, що водночас слугувала прикрасою.

На аукціоні намагалися продати артефакти, які належали знаті варварських королівств Фото: Національна поліція На аукціоні намагалися продати артефакти, які належали знаті варварських королівств Фото: Національна поліція

Як з’ясували правоохоронці, на продаж стародавніх артефактів вийшли двоє громадян. Одна з них — мешканка Кіровоградської області, яка намагалася продати цінності за безцінь. Ще один продавець виставив на продаж срібну фібулу.

За словами дізнавача Шевченківського управління поліції Олександра Секрета, аналогів цим скарбам по теперішній час нема ніде у світі.

Артефакти, яких не має у жодному музею світу, вдалося відслідкувати через оголошення на сайті для колекціонерів.

За фактом незаконного привласнення особою чужого майна скарбу, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 193 КК України.

Наразі триває мистецтвознавча експертиза, яка підтвердить автентичність та унікальність вилучених артефактів. Після завершення розслідування знахідки будуть передані до Національного музею історії України для подальшого збереження та дослідження.

Нагадаємо, 2 січня прикордонники на Львівщині під час огляду одного з автомобілів виявили 61 злиток золота.

12 квітня 2024 року з України намагались вивезти монети Стародавнього Риму та старовинну книжку.