В Украину 31 января придет сильная магнитная буря: как ее пережить

Активность магнитного поля повысит атмосферное давление, чувствительные люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Солнечная активность обновляется каждые три часа, подчеркивают специалисты.

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В Украине 31 января ожидается повышенная геомагнитная активность, индекс Kp достиг 5-го уровня и этот показатель означает сильную магнитную бурю. Об этом сообщил сайт meteoagent, который мониторит активность Солнца и магнитного поля Земли.

Исходя из графика, мощность магнитной бури с 30 января по 1 февраля составит 5 баллов. Cолнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень) соответствует слабым магнитным бурям и начнется с 3 февраля.

Прогнозы по активности магнитных бурь могут меняться каждые три часа

Прогнозы по активности магнитных бурь могут со временем изменяться, исследователи солнечной активности обновляют данные каждые три часа.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специальных лекарств от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычных лекарств, вы сможете облегчить свое состояние.

Центр прогнозирования космической погоды NOAA предоставляет схожие прогнозы, но с небольшими уточнениями. В течение дня 31 января наибольшая магнитная активность ожидается во второй половине дня.

Магнитные бури способны вызвать ухудшение самочувствия у многих людей. Явления могут нарушить сон, вызвать головные боли, усталость и тревожность. В это время рекомендуется соблюдать режим дня, не злоупотреблять кофе, алкоголем и энергетиками, побольше гулять на улице и избегать стрессов.

Фокус писал, что ученые нашли на Солнце огромную корональную дыру шириной 800 000 километров. Дыра смогла направить высокоскоростной солнечный ветер в сторону Земли.

Напомним, мощные геомагнитные бури могут вызвать масштабные сбои в работе электросетей, систем связи и интернета. Из-за этого могут остановиться многие отрасли промышленности.