В Україну 31 січня прийде сильна магнітна буря: як її пережити

Активність магнітного поля підвищить атмосферний тиск, чутливі люди можуть відчувати головний біль, втому і стрес. Сонячна активність оновлюється кожні три години, підкреслюють фахівці.

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В Україні 31 січня очікується підвищена геомагнітна активність, індекс Kp сягнув 5-го рівня і цей показник означає сильну магнітну бурю. Про це повідомив сайт meteoagent, який моніторить активність Сонця і магнітного поля Землі.

Виходячи з графіка, потужність магнітної бурі з 30 січня до 1 лютого становитиме 5 балів. Сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень) відповідає слабким магнітним бурям і почнеться з 3 лютого.

Прогнози щодо активності магнітних бур можуть змінюватися кожні три години

Прогнози щодо активності магнітних бур можуть з часом змінюватися, дослідники сонячної активності оновлюють дані кожні три години.

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, тому деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Центр прогнозування космічної погоди NOAA надає схожі прогнози, але з невеликими уточненнями. Протягом дня 31 січня найбільша магнітна активність очікується в другій половині дня.

Магнітні бурі здатні спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей. Явища можуть порушити сон, спричинити головний біль, втому та тривожність. У цей час рекомендується дотримуватися режиму дня, не зловживати кавою, алкоголем та енергетиками, більше гуляти на вулиці та уникати стресів.

Фокус писав, що вчені знайшли на Сонці величезну корональну діру шириною 800 000 кілометрів. Діра змогла направити високошвидкісний сонячний вітер у бік Землі.

Нагадаємо, потужні геомагнітні бурі можуть спричинити масштабні збої в роботі електромереж, систем зв'язку та інтернету. Через це можуть зупинитися багато галузей промисловості.