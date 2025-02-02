Сильные осадки и гололедица на дорогах: какой будет погода в понедельник, 3 февраля

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в целом на следующей неделе следует ожидать понижения температуры по всей территории Украины.

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В понедельник, 3 февраля, в Украине ожидается похолодание и снег. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Зима вернулась из короткого отпуска и сразу берется за работу. Похолодание возобновила, морозы готовит к карьерному повышению, дала поручение атмосферным фронтам организовать снег", — отметила она.

Эксперт добавила, что в понедельник температура воздуха ночью будет 0... -4 градуса мороза. Днем температура ожидается от -2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Из-за атмосферных фронтов в большинстве областей 3 февраля периодически будет выпадать небольшой снег. В южной части Украины и на юго-востоке снег и мокрый снег будут умеренными, возможно налипание мокрого снега и осложнение ситуации на дорогах.

Наталья Диденко добавили, что при более высокой температуре воздуха в стране будет дождливо, в частности, в Крыму. В отдельных районах юга страны ожидаются сильные осадки.

Ветер в Украине ожидается преимущественно северо-западный, умеренный. В западных областях 3 февраля возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве понедельник будет прохладным, ночью температура опустится до -1...-3 градуса мороза, днем будет около нуля. В этот день в столице пройдет небольшой снег, ожидается гололедица.

В общем Наталья Диденко предупредила, что в Украине на следующей неделе станет прохладнее на несколько градусов. Ночью ожидается до -3...-8 мороза, днем до -3 градусов мороза... +2 тепла.

Ранее синоптик предупреждала, что в дальнейшем в Киеве и Украине будет холодать. Днем ожидается от -3 градусов мороза до +3 тепла, а ночью от -3 до -8 градусов.

Следует добавить, что февраль начнется сравнительно низкими температурами. Однако преимущественно будет облачно, и морозы эти украинцы не особо почувствуют. Будет снежить на севере и востоке. В остальных областях ждать снежной погоды не стоит — если снег и выпадет, быстро растает.