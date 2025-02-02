Сильні опади та ожеледиця на дорогах: якою буде погода в понеділок, 3 лютого

Синоптикиня Наталія Діденко зазначила, що загалом наступного тижня слід очікувати пониження температури по всій території України.

Related video

В понеділок, 3 лютого, в Україні очікується похолодання та сніг. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

"Зима повернулася із короткої відпустки і одразу береться за роботу. Похолодання відновила, морози готує до кар'єрного підвищення, дала доручення атмосферним фронтам організувати сніг", — зазначила вона.

Експертка додала, що в понеділок температура повітря вночі буде 0… -4 градуси морозу. Вдень температура очікується від -2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Через атмосферні фронти у більшості областей 3 лютого періодично випадатиме невеликий сніг. У південній частині України та на південному сході сніг та мокрий сніг будуть помірними, можливе налипання мокрого снігу та ускладнення ситуації на дорогах.

Наталія Діденко додали, що при вищій температурі повітря в країні дощитиме, зокрема, в Криму. В окремих районах півдня країни очікуються сильні опади.

Вітер в Україні очікується переважно північно-західний, помірний. У західних областях 3 лютого можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

У Києві понеділок буде прохолодним, вночі температура опуститься до -1…-3 градуси морозу, вдень буде близько нуля. В цей день в столиці пройде невеликий сніг, очікується ожеледиця.

Загалом Наталія Діденко попередила, що в Україні наступного тижня стане прохолодніше на кілька градусів. Вночі очікується до -3…-8 морозу, вдень до -3 градусів морозу… +2 тепла.

Раніше синоптикиня попереджала, що надалі в Києві та Україні холоднішатиме. Вдень очікується від -3 градусів морозу до +3 тепла, а вночі від -3 до -8 градусів.

Слід додати, що лютий розпочнеться порівняно низькими температурами. Однак переважно буде хмарно, і морози ці українці не особливо відчують. Сніжитиме на півночі й сході. У решті областей чекати сніжної погоди не варто — якщо сніг і випаде, швидко розтане.