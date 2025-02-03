Принесли взрывчатку в полицию: в Ровно задержали двух террористов, – СМИ

По версии источников местных медиа, в городское управление полиции доставили тротил. О взрыве информации нет, антитеррористические действия продолжаются.

Related video

В Ровно двое неизвестных принесли взрывчатое вещество в городское управление полиции. Об этом сообщили источники местного издания "Радіо ТРЕК".

По предварительной информации, речь идет о тротиле. Управление СБУ Ровенской области рассказало о проведении масштабной спецоперации и задержании двух террористов. Совершения террористических действий правоохранители не допустили.

Сейчас продолжаются следственные и антитеррористические действия, детали обещают обнародовать позже.

Кроме этого, СБУ официально 3 февраля сообщило о задержании в Ровенской области агента ФСБ, 23-летнего безработного, планировавшего подрыв железной дороги.

СБУ задержала подозреваемого у колеи "на горячем"

В РФ планировали дистанционно активировать взрывчатку при движении поезда и так сорвать поставки военной помощи на фронт. СБУ задержала его у колеи "на горячем".

Напомним, в одном из отелей Львов мужчина решил бросить взрывчатку во время ссоры с приятелем. В момент конфликт один из них выбежал в коридор и сразу раздался взрыв.

СБУ 1 февраля сообщила о задержании в Киеве агента РФ, готовившего крупный теракт возле здания структурного подразделения спецслужбы. Взрыв мог привести к большим жертвам среди гражданских в центре Киева.