Готовила масштабный теракт в центре Киева: СБУ задержала агента РФ с 7 кг тротила (фото)

Наркозависимую девушку из Львова в декабре завербовали российские спецслужбы. Ее задачей стало устроить террористический акт в самом центре украинской столицы.

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В Киеве задержана российская агентка, которая готовила масштабный теракт возле здания одного из структурных подразделений Службы безопасности. Эта локация не используется сотрудниками спецслужбы, однако теракт мог привести к большим жертвам среди гражданских в центральной части украинской столицы, отмечают в СБУ.

Для подготовки теракта россияне дистанционно завербовали 22-летнюю наркозависимую из Львова, которая искала легкого заработка. По указанию оккупантов она приехала в Киев, где российский куратор арендовал для нее квартиру в центре города.

В Офисе генпрокурора уточняют, что на контакт с представителем спецслужб РФ подозреваемая пошла в декабре 2024 года.

После заселения она установила на балконе миникамеру видеонаблюдения, с помощью которой россияне в режиме онлайн следили за центром города и могли зафиксировать последствия теракта.

Сотрудники СБУ сработали на опережение, задержав злоумышленницу, когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой. В чемодане находилось самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте. Такого заряда достаточно, отмечают в СБУ, чтобы серьезно повредить здание и нанести смертельное поражение людям, которые находятся вокруг эпицентра взрыва.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к совершению террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Подозреваемая находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напоминаем, СБУ задержала известного днепровского адвоката, который корректировал удары по городу через знакомого из ФСБ.

Также Фокус информировал, что спецслужбы задержать в Измаиле Одесской области агента РФ. Предатель отрастил длинные волосы и носил женскую одежду, чтобы маскироваться и передавать данные в Россию.