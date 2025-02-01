Готувала масштабний теракт у центрі Києва: СБУ затримала агентку РФ з 7 кг тротила (фото)

Наркозалежну дівчину зі Львова у грудні завербували російські спецслужби. Її завданням стало влаштувати терористичний акт у самому центрі української столиці.

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У Києві затримано російську агентку, яка готувала масштабний теракт біля будівлі одного із структурних підрозділів Служби безпеки. Ця локація не використовується співробітниками спецслужби, проте теракт міг призвести до великих жертв серед цивільних у центральній частині української столиці, зазначають у СБУ.

Для підготовки теракту росіяни дистанційно завербували 22-річну наркозалежну зі Львова, яка шукала легкого заробітку. За вказівкою окупантів вона приїхала до Києва, де російський куратор орендував для неї квартиру у центрі міста.

В Офісі генпрокурора уточнюють, що на контакт з представником спецслужб РФ підозрювана пішла у грудні 2024 року.

Після заселення вона встановила на балконі мінікамеру відеоспостереження, за допомогою якої росіяни у режимі онлайн слідкували за центром міста і зафіксувати наслідки теракту.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження, затримавши зловмисницю, коли вона забрала зі схованки сумку з вибухівкою. У торбі знаходився саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті. Такого заряду достатньо, наголошують у СБУ, щоб серйозно пошкодити будівлю і завдати смертельного ураження людям, які перебувають навколо епіцентру вибуху.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Підозрювана перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадуємо, СБУ затримала відомого дніпровського адвоката, який коригував удари по місту через знайомого з ФСБ.

Також Фокус інформував, що спецслужби затримати в Ізмаїлі Одеської області агента РФ. Зрадник відростив довге волосся та носив жіночий одяг, щоб маскуватися та передавати дані в Росію.