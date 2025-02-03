Принесли вибухівку в поліцію: у Рівному затримали двох терористів, — ЗМІ

За версією джерел місцевих медіа, до міського управління поліції доставили тротил. Про вибух інформації немає, антитерористичні дії тривають.

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У Рівному двоє невідомих принесли вибухову речовину в міське управління поліції. Про це повідомили джерела місцевого видання "Радіо ТРЕК".

За попередньою інформацією, йдеться про тротил. Управління СБУ Рівненської області розповіло про проведення масштабної спецоперації та затримання двох терористів. Вчинення терористичних дій правоохоронці не допустили.

Наразі тривають слідчі та антитерористичні дії, деталі обіцяють оприлюднити згодом.

Крім цього, СБУ офіційно 3 лютого повідомило про затримання в Рівненській області агента ФСБ, 23-річного безробітного, який планував підрив залізниці.

СБУ затримала підозрюваного біля колії "на гарячому"

У РФ планували дистанційно активувати вибухівку під час руху поїзда і так зірвати постачання військової допомоги на фронт. СБУ затримала його біля колії "на гарячому".

Нагадаємо, в одному з готелів Львова чоловік вирішив кинути вибухівку під час сварки з приятелем. У момент конфлікту один із них вибіг у коридор і одразу пролунав вибух.

СБУ 1 лютого повідомила про затримання в Києві агента РФ, який готував великий теракт біля будівлі структурного підрозділу спецслужби. Вибух міг призвести до великих жертв серед цивільних у центрі Києва.