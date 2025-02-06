Гололедица, ветер и до 9 градусов мороза: какой будет погода в Украине в пятницу

По словам синоптика Наталки Диденко, в Украину идет погода антициклонального характера. Будет сухо и холодно.

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Завтра, 7 февраля, в Украине будет царить сухая погода. Осадков не прогнозируется, а местами даже возможны солнечные прояснения. Прогнозом погоды на завтра поделилась синоптик Наталья Диденко.

Однако такие прояснения будут способствовать снижению температуры ночью. В большинстве областей ожидается -3...-9°C. Днем воздух прогреется до -3...+2°C, лишь на востоке будет холоднее — -1...-4°C.

Ветер будет дуть преимущественно с северо-востока, будет умеренным, местами порывистым, что будет ощутимо снижать температуру комфорта.

"Одевайтесь соответственно, как на несколько градусов ниже — лучше ослабить шарфик, снять в помещении теплую шапку, чем перемерзать на улице", — советует Диденко.

Синоптик призвала быть внимательными на дорогах, ведь прогнозируется гололедица.

Погода в Киеве

В столице завтра осадков также не ожидается, возможны прояснения. На дорогах местами скользко. Ночью температура снизится до -3...-5°C, днем будет около 0°C.

По словам Диденко, в ближайшие дни в Украине будет сухо и холодно — нормальная зимняя погода.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в Украину придет новая волна похолодания. Следующая неделя начнется с сухой и морозной погоды.

Январь этого года стал самым теплым за всю историю наблюдений для всего мира.