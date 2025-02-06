Ожеледиця, вітер і до 9 градусів морозу: якою буде погода в Україні в п'ятницю

За словами синоптикині Наталки Діденко, в Україну йде погода антициклонального характеру. Буде сухо і холодно.

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Завтра, 7 лютого, в Україні пануватиме суха погода. Опадів не прогнозується, а місцями навіть можливі сонячні прояснення. Прогнозом погоди на завтра поділилася синоптикиня Наталка Діденко.

Проте такі прояснення сприятимуть зниженню температури вночі. У більшості областей очікується -3…-9°C. Вдень повітря прогріється до -3…+2°C, лише на сході буде холодніше – -1…-4°C.

Вітер дутиме переважно з північного сходу, буде помірним, місцями рвучким, що відчутно знижуватиме температуру комфорту.

"Одягайтеся відповідно, як на кілька градусів нижче — краще послабити шалик, зняти в приміщенні теплу шапку, аніж перемерзати на вулиці", — радить Діденко.

Синоптикиня закликала бути уважними на дорогах, адже прогнозується ожеледиця.

Погода в Києві

У столиці завтра опадів також не очікується, можливі прояснення. На дорогах місцями слизько. Вночі температура знизиться до -3…-5°C, вдень буде близько 0°C.

За словами Діденко, найближчими днями в Україні буде сухо і холодно — нормальна зимова погода.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що в Україну прийде нова хвиля похолодання. Наступний тиждень почнеться з сухої та морозної погоди.

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