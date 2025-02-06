Переплатил 8,5 млн гривен за кровати для военных: во Львовской области объявили подозрение командиру

По данным следствия, 3 тысячи ярусных кроватей были закуплены напрямую у поставщиков за 21,7 млн гривен. Эта цена в полтора раза выше рыночной.

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Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей во Львовской области, который в 2022 году осуществил закупку кроватей для военных по завышенным ценам. Об этом сообщила пресс-служба ГБР в четверг, 6 февраля.

По данным следствия, командир проигнорировал установленные процедуры и приобрел продукцию напрямую у поставщиков. Он позволил оплатить товар без проверки рыночной стоимости и вопреки требованиям проведения таких закупок.

В результате воинская часть приобрела более 3 тысяч ярусных кроватей на сумму 21,7 миллиона гривен, что превышало рыночную цену в 1,5 раза. Государству был нанесен ущерб на более чем 8,5 миллиона гривен.

Командира воинской части подозревают в халатном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

В ГБР добавили, что сейчас принимаются меры для возмещения нанесенного государству ущерба.

Напомним, 6 февраля ГБР сообщило о подозрении должностным лицам КЭВ Луганска и их пособникам, которые разворовали более 101 млн гривен при закупках топливной древесины для нужд ВСУ.

20 января СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю министра соцполитики. По данным следствия он нанес государству ущерб на 24 млн гривен.