Переплатив 8,5 млн гривень за ліжка для військових: на Львівщині оголосили підозру командиру

За даними слідства, 3 тисячі ярусних ліжок були закуплені напряму у постачальників за 21,7 млн гривень. Ця ціна у півтора раза вища за ринкову.

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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин у Львівській області, який у 2022 році здійснив закупівлю ліжок для військових за завищеними цінами. Про це повідомила пресслужба ДБР у четвер, 6 лютого.

За даними слідства, командир проігнорував встановлені процедури та придбав продукцію напряму у постачальників. Він дозволив оплатити товар без перевірки ринкової вартості та всупереч вимогам проведення таких закупівель.

У результаті військова частина придбала понад 3 тисячі ярусних ліжок на суму 21,7 мільйона гривень, що перевищувало ринкову ціну в 1,5 раза. Державі було завдано збитків на понад 8,5 мільйона гривень.

Командира військової частини підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

У ДБР додали, що наразі вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, 6 лютого ДБР повідомило про підозру посадовцям КЕВ Луганська та їх пособникам, які розікрали понад 101 млн гривень під час закупівель паливної деревини для потреб ЗСУ.

20 січня СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра соцполітики. За даними слідства він завдав державі збитків на 24 млн гривень.