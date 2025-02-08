В Одессе избили мать погибшего военного ВСУ: пенсионер хотела получить соцпомощь

Работающую в школе 72-летнюю мать погибшего военного избила сотрудница организации, которая предоставляет социальную помощь. Вначале пенсионерка получила удар в грудь, упала, а женщина прижала ее к полу коленом.

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В Одессе избили 72-летнюю мать погибшего военного ВСУ, работающую в школе. О произошедшем сообщила в Facebook директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Мать военнослужащего обратилась в офис организации, которая занимается предоставлением социальной помощи для получения соглашения на медицинское обслуживание компанией "ИнтоСана". Работница офиса отказалась пустить ее внутрь, а в ходе словесной перепалки ударила в грудь.

Пожилая женщина упала, а сотрудница прижала ее к полу коленом, натянула на голову капюшон и била ее рукой по голове.

Женщине удалось бежать, но из-за случившегося ей стало плохо на работе. Пришлось вызвать скорую, врачи рассказали историю правоохранителям. Тем не менее, как утверждает чиновник, ситуация не расследуется и разворачивается против пострадавшей: ей звонят по телефону, унижают и обвиняют в нападении.

Буйневич также рассказала, что нападающая писала ей и обманом хотела узнать контакты пострадавшей. Буйневич просила помощи работников Одесской городской партийной организации "Батьківщина". По ее утверждению, организация, в которую обратилась пенсионерка, имеет отношение к этой партии.

Избиение матери погибшего военного в Одессе: как отреагировали власти?

Мэр Одессы Геннадий Труханов взял этот вопрос под личный контроль. Глава города обещает, что женщине окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

"Ждем оценку и соответствующие действия правоохранителей. Виновные должны понести заслуженное наказание", — заметил Труханов.

Напомним, в Оболонском районе Киева недавно был избит подросток компанией молодых людей. Во время драки применялись цепь и палки.

В январе произошла резонансная история с избиением 12-летней девушки, которую обвиняли в "непорядочных поступках". В избиении участвовали парни и девушки.