В Одесі побили матір загиблого військового ЗСУ: пенсіонерка хотіла отримати соцдопомогу

72-річну матір загиблого військового, яка працює в школі, побила працівниця організації, що надає соціальну допомогу. Спочатку пенсіонерка отримала удар у груди, впала, а жінка притиснула її до підлоги коліном.

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В Одесі побили 72-річну матір загиблого військового ЗСУ, яка працює в школі. Про подію повідомила у Facebook директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Мати військовослужбовця звернулася до офісу організації, яка займається наданням соціальної допомоги, для отримання угоди на медичне обслуговування компанією "ІнтоСана". Працівниця офісу відмовилася пустити її всередину, а під час словесної перепалки вдарила в груди.

Літня жінка впала, а співробітниця притиснула її до підлоги коліном, натягнула на голову капюшон і била її рукою по голові.

Жінці вдалося втекти, але через те, що трапилося, їй стало погано на роботі. Довелося викликати швидку, лікарі розповіли історію правоохоронцям. Проте, як стверджує чиновник, ситуація не розслідується і розгортається проти постраждалої: їй телефонують, принижують і звинувачують у нападі.

Буйневич також розповіла, що нападниця писала їй і обманом хотіла дізнатися контакти постраждалої. Буйневич просила допомоги працівників Одеської міської партійної організації "Батьківщина". За її твердженням, організація, до якої звернулася пенсіонерка, має стосунок до цієї партії.

Побиття матері загиблого військового в Одесі: як відреагувала влада?

Мер Одеси Геннадій Труханов узяв це питання під особистий контроль. Очільник міста обіцяє, що жінці нададуть усю необхідну медичну та психологічну допомогу.

"Чекаємо на оцінку та відповідні дії правоохоронців. Винні мають понести заслужене покарання", — зауважив Труханов.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва нещодавно було побито підлітка компанією молодих людей. Під час бійки застосовувалися ланцюг і палиці.

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