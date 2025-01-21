Избиение девушки в Белой Церкви: полиция и родственники рассказали о новых деталях

16-летний подросток и остальные школьники-нападавшие требовали у жертвы 15 тыс. грн на ремонт дверей, рассказал представитель Нацполиции Василий Богдан. Между тем мать потерпевшей высказалась относительно наказания виновных.

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Группа детей заподозрила 12-летнюю девушку в определенных непорядочных поступках и решили ее за это "наказать". Для этого фигуранты вызвали потерпевшую в парк и начали требовать деньги и пытать. Правоохранители во время следственных действий выяснили, что участников инцидента было не трое или пятеро, а значительно больше. Знакомые девушки рассказали, что она является внутренне перемещенным лицом (ВПЛ). Фокус собрал новую информацию об избиении, о которой рассказали представители полиции, знакомые и родственники потерпевшей.

Избиение девушки в Белой Церкви — детали от Вселия Богдана

Избиение девушки в Белой Церкви — что говорит полиция

Начальник управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Василий Богдан о деталях драки рассказал в эфире телеканала "Мы Украина". По его словам, в избиении девушки участвовали 10 школьников — парней и девушек. Возраст фигурантов — от 10 до 16 лет. Самый старший, 16-летний юноша, получил подозрение, напомнил чиновник.

Следователи установили события, которые предшествовали инциденту. Согласно данным правоохранителей, группировка подростков набросилась на девушку под предлогом слухов, которые она якобы распускала. Кроме того, ее подозревали в повреждении двери одной из фигуранток. Именно эти две причины назвали нападавшие и объяснили, что деньги, которые они требовали, должны были пойти на ремонт дверей. 12-летнюю девушку вызвали в парк, начали бить, толкать, оскорблять, угрожать и даже распылили в лицо газовый баллончик, пояснил полицейский.

"Один из фигурантов, 16-летний парень, угрожал, ударил девушку и распылил в лицо газовый баллончик, а также осуществлял на потерпевшую психологическое давление и требовал деньги в сумме 15 000 грн", — слышно на видео.

Также представитель полиции рассказал, что следователи уточнили статьи, по которым подозревают фигурантов:

для 16-летнего юноши — статьи о пытках (ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса) и вымогательство денег во время военного положения (ч. 4 ст. 189);

остальным несовершеннолетним — пытки по предварительному сговору, совершенное группой лиц.

Что говорят знакомые и мать 12-летней девочки

На портале ТСН пообщались со знакомыми потерпевшей. Неуказанные анонимные лица заявили, что девочка и ее семья имеют статус ВПЛ. Кроме того, такой же статус имеет еще одна участница нападения. По словам собеседника журналистов, жертва агрессии "дружила с частью тех, кто есть на этом видео".

21 января впервые избиение девушки прокомментировала ее мать, написали на портале ТСН. Как выяснилось, женщину зовут Ксения. Мать уверена, что следствие наконец установит точное количество нападавших, которые били и запугивали ребенка. Также она рассказала о том, что девочка "держится", и сообщила, что надеется на наказание нападавших.

"Ну не убивать их это точно", — ответила Ксения на вопрос, как стоило бы наказать виновных.

Что произошло в Белой Церкви

Отметим, Фокус писал об избиении девушки в Белой Церкви. Об инциденте стало известно 20 января из видео, опубликованного в местных Telegram-каналах. На видео видим группу подростков в зимнем парке. И девушки, и парни по очереди подходят к худенькой школьнице, которая прикрывается руками и опускает голову. Жертву бьют руками и ногами, толкают, тянут за волосы. Участники драки не прячут лица от камеры, а в конце делают групповое фото, на котором хорошо видно каждого.

Уже 21 января на событие отреагировала Нацполиция. Правоохранители пришли домой к 16-летнему подростку и вручили ему подозрение в пытках и вымогательстве денег. Наказание по статьям, которые ему инкриминируют — тюрьма на срок от семи до 12 лет.

Напоминаем, в январе произошел еще один инцидент в Белой Церкви: событие касается адвоката, которую толкали работники терцентра комплектования.