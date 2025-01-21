Побиття дівчини у Білій Церкві: поліція та родичі розповіли про нові деталі

16-річний підліток та решта школярів-нападників вимагали у жертви 15 тис. грн на ремонт дверей, розповів представник Нацполіції Василь Богдан. Тим часом матір потерпілої висловилась щодо покарання винуватих.

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Група дітей запідозрила 12-річну дівчину у певних непорядних вчинках та вирішили її за це "покарати". Для цього фігуранти викликали потерпілу в парк та почали вимагати гроші та катувати. Правоохоронці під час слідчих дій з'ясували, що учасників інциденту було не троє чи п'ятеро, а значно більше. Знайомі дівчини розповіли, що вона є внутрішньопереміщеною особою (ВПО). Фокус зібрав нову інформацію про побиття, про яку розповіли представники поліції, знайомі та родичі потерпілої.

Побиття дівчини у Білій Церкві - деталі від Всилія Богдана

Побиття дівчини у Білій Церкві — що каже поліція

Начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Богдан про деталі бійки розповів у ефірі телеканалу "Ми Україна". З його слів, у побитті дівчини брали участь 10 школярів — хлопців та дівчат. Вік фігурантів — від 10 до 16 років. Найстарший, 16-річний юнак, отримав підозру, нагадав посадовець.

Слідчі встановили події, які передували інциденту. Згідно з даними правоохоронців, угрупування підлітків накинулось на дівчину під приводом чуток, які вона начебто розпускала. Крім того, її підозрювали у пошкодженні дверей однієї з фігуранток. Саме ці дві причини назвали нападники і пояснили, що гроші, які вони вимагали, мали піти на ремонт дверей. 12-річну дівчину викликали до парку, почали бити, штурхати, ображати, погрожувати і навіть розпилили в обличчя газовий балончик, пояснив поліцейський.

"Один з фігурантів, 16-річний хлопець, погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик, а також здійснював на потерпілу психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15,000 грн", — чути на відео.

Також представник поліції розповів, що слідчі уточнили статті, за якими підозрюють фігурантів:

для 16-річного юнака — статті про катування (ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу) і вимагання грошей під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189);

решті неповнолітніх — катування за попередньо змовою, вчинене групою осіб.

Що кажуть знайомі та матір 12-річної дівчинки

На порталі ТСН поспілкувались зі знайомими потерпілої. Невказані анонімні особи заявили, що дівчинка та її родина мають статус ВПО. Крім того, такий же статус має ще одна учасниця нападу. Зі слів співрозмовника журналістів, жертва агресії "дружила з частиною тих, хто є на цьому відео".

21 січня вперше побиття дівчини прокоментувала її матір, написали на порталі ТСН. Як з'ясувалось, жінку звати Ксенія. Матір впевнена, що слідство нарешті встановить точну кількість нападників, які били та залякували дитину. Також вона розповіла про те, що дівчинка "тримається", і повідомила, що сподівається на покарання нападників.

"Ну не вбивати їх це точно", — відповіла Ксенія на питання, як варто було б покарати винних.

Що сталось у Білій Церкві

Зазначимо, Фокус писав про побиття дівчини у Білій Церкві. Про інцидент стало відомо 20 січня з відео, опублікованого у місцевих Telegram-каналах. На відео бачимо групу підлітків у зимовому парку. І дівчата, і хлопці по черзі підходять до худенької підлітки, яка прикривається руками та опускає голову. Жертву б'ють руками і ногами, штовхають, тягнуть за волосся. Учасники бійки не ховають обличчя від камери, а насамкінець роблять групове фото, на якому добре видно кожного.

Вже 21 січня на подію відреагувала Нацполіція. Правоохоронці завітали додому до 16-річного підлітка та вручили йому підозру у катуванні та вимаганні грошей. Покарання за статтями, які йому інкримінують — тюрма на термін від семи до 12 років.

Нагадуємо, у січні стався ще один інцидент у Білій Церкві: подія стосується адвокатки, яку штовхали працівники терцентру комплектування.