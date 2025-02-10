В университете Одессы установили мурал "погибшему" курсанту: тот оказался живым, детали

Парень написал, что его "похоронили", в то время, как он продолжает выполнять воинский долг. Представительница учебного заведения пообещала предоставить разъяснения по ситуации,

Related video

В Одесском государственном университете внутренних дел открыли Мурал памяти выпускникам и соискателям учебного заведения, которые погибли во время российско-украинской войны. Однако один из них оказался живым. Это усматривается из сообщения на Facebook-странице ОГУВД.

Пост ОГУВД об установлении Мурала

Мурал с "погибшими" героями

"В ОГУВД состоялась торжественная церемония открытия Мурала памяти, посвященного выпускникам и соискателям высшего образования университета — защитникам Украины, которые отдали свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашего государства", — говорится в сообщении.

Там отметили, что на мероприятии присутствовали руководство, научно-педагогические работники и соискатели высшего образования университета, представители семей погибших героев, представители органов власти, ветеранских организаций и общественности. Участники церемонии почтили память павших минутой молчания.

На своей странице учебное заведение выложило фотографии погибших, которые погибли в войне. Однако под постом лицо под ником "Алексей Сергеевич" написал, что его похоронили, в то время, как он продолжает выполнять свой воинский долг.

Фото: скрин

"Я жив!!! Требую немедленных разъяснений относительно того, как это меня похоронили уже, когда я и дальше продолжаю служить Украине! Требую немедленно убрать мои фотографии с личными данными с мемориальной доски и привлечь к ответственности лиц, причастных к предоставлению недостоверной информации обо мне и размещению ее в целом", — написал он.

Мужчина добавил, что ему уже звонит много родственников и коллег по этому вопросу.

"Возможно, там уже и выплаты в 15 миллионов за меня кто-то успел получить, а я и не знаю?!?! Ожидаю объяснений", — добавил Алексей Сергеевич.

На это работница университета отметила, что учебное заведение изучит этот вопрос. Также она отметила, что ОГУВД предоставит разъяснения, откуда поступила информация. На момент выхода публикации комментариев он университета больше не было.

Напомним, в начале февраля одессит сутки сидел в машине, чтобы не попасть в ТЦК. В полиции рассказали, что украинец попался на нарушении ПДД, и тогда выяснилось, что он объявлен в розыск.

Добавим, что в Одессе избили мать погибшего военного ВСУ. Ее избила работница организации, оказывающей социальную помощь.