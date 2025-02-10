В університеті Одеси встановили мурал "загиблому" курсанту: той виявився живим, деталі

Хлопець написав, що його "поховали", в той час, як він продовжує виконувати військовий обов'язок. Представниця навчального закладу пообіцяла надати роз'яснення щодо ситуації,

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В Одеському державному університеті внутрішніх справ відкрили Мурал пам’яті випускникам та здобувачам навчального закладу, які загинули під час російсько-української війни. Однак один із них виявився живим. Це вбачається із допису на Facebook-сторінці ОДУВС.

Пост ОДУВС про встановлення Муралу

Мурал із "загиблими" героями

"В ОДУВС відбулась урочиста церемонія відкриття Муралу пам’яті, присвяченого випускникам та здобувачам вищої освіти університету – захисникам України, які віддали свої життя у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність нашої держави", — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що на заході були присутні керівництво, науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти університету, представники родин загиблих героїв, представники органів влади, ветеранських організацій та громадськості. Учасники церемонії вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання.

На своїй сторінці навчальний заклад виклав фотографії загиблих, які загинули у війні. Однак під постом особа під ніком "Олексій Сергійович" написав, що його поховали, в той час, як він продовжує виконувати свій військовий обов'язок.

Фото: скрін

"Я живий!!! Вимагаю негайних роз'яснень стосовно того, як це мене поховали вже, коли я й далі продовжую служити Україні! Вимагаю негайно прибрати мої фотографії з особистими даними з меморіальної дошки та притягнути до відповідальності осіб, які причетні до надання недостовірної інформації щодо мене й розміщення її на загал", — написав він.

Чоловік додав, що йому вже телефонує багато родичів та колег з цього питання.

"Можливо, там вже й виплати в 15 мільйонів за мене хтось встиг отримати, а я й не знаю??! Очікую пояснень", — додав Олексій Сергійович.

На це працівниця університету зазначила, що навчальний заклад вивчить це питання. Також вона зазначила, що ОДУВС надасть роз'яснення, звідки надійшла інформація. На момент виходу публікації коментарів він університету більше не було.

Нагадаємо, на початку лютого одесит добу сидів у машині, щоб не потрапити в ТЦК. У поліції розповіли, що українець попався на порушенні ПДР, і тоді з’ясувалось, що він оголошений в розшук.

Додамо, що в Одесі побили матір загиблого військового ЗСУ. ЇЇ побила працівниця організації, що надає соціальну допомогу.